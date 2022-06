L’ARABIA SAUDITA STA INVESTENDO 500 MILIARDI DI DOLLARI PER COSTRUIRE, IN UNA ZONA DISABITATA DEL PAESE, GRATTACIELI GEMELLI ALTI 500 METRI – LA DISTESA DI NUOVI GIGANTI, I PIU’ GRANDI DEL MONDO, SAREBBE COLLEGATA DA UNA FERROVIA SOTTERRANEA IPERVELOCE - L’IDEA E’ DEL PRINCIPE EREDITARIO MOHAMMED BIN SALMAN CHE MIRA A UNO STATO SEMI-AUTONOMO AD ALTA TECNOLOGIA …

Dagotraduzione da ndtv

nadhmi al nasr di neom

L'Arabia Saudita sta progettando gli edifici più grandi del mondo in una zona per lo più disabitata del paese come parte di un investimento da 500 miliardi di dollari chiamato NEOM.

Secondo le persone che hanno familiarità con la questione, NEOM, nato da un'idea del principe ereditario saudita e sovrano de facto Mohammed bin Salman, mira a costruire grattacieli gemelli alti circa 500 metri (1.640 piedi) larghi dozzine di miglia.

I grattacieli ospiterebbero un mix di spazi residenziali, commerciali e uffici che vanno dalla costa del Mar Rosso al deserto.

Il piano annunciato l'anno scorso è quello di costruire una serie di aree collegate da una ferrovia sotterranea ad ipervelocità, in una lunga struttura continua.

mohammed bin salman

“I progettisti sono stati incaricati di lavorare su un prototipo lungo mezzo miglio”, hanno affermato i dipendenti di NEOM. Se andasse avanti per intero, ogni struttura sarebbe più grande degli attuali edifici più grandi del mondo, la maggior parte dei quali sono fabbriche o centri commerciali piuttosto che comunità residenziali.

Annunciato nel 2017, NEOM è il piano del principe Mohammed per trasformare una remota regione del paese in uno stato semi-autonomo ad alta tecnologia che ripensa la vita urbana.

Fa parte dei suoi piani per attrarre investimenti stranieri e aiutare a diversificare l'economia saudita indipendentemente dalle vendite di petrolio. La città senza auto che formerà la spina dorsale di NEOM, potrebbe costare fino a 200 miliardi di dollari, ha detto il principe l'anno scorso.

"The Line è un'idea fuori dagli schemi", ha dichiarato in un'intervista l'amministratore delegato di NEOM Nadhmi Al-Nasr, rifiutandosi di commentare i dettagli del piano. "Quello che presenteremo quando saremo pronti sarà accolto molto bene e sarà considerato rivoluzionario".

Per pianificare The Line, NEOM ha lavorato con uno studio di architettura con sede in California chiamato Morphosis, secondo gli attuali ed ex dipendenti del progetto saudita. Morphosis - fondato da Thom Mayne, un tempo soprannominato "il ragazzaccio" dell'architettura americana - non ha risposto alle richieste di commento.