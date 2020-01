L’ARIA DIVENTA ELETTRICA! - PRIMO VIA LIBERA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI ALL’USO DEL TASER, LA PISTOLA AD IMPULSI ELETTRICI PER LA POLIZIA: ORA IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO - SINDACATI DEGLI AGENTI FAVOREVOLI - NEL CENTRO DI SPERIMENTAZIONE DI NETTUNO GIÀ AVVENUTA LA FORMAZIONE DEI POLIZIOTTI CHE DOVRANNO OSSERVARE LE…

Da corriere.it

polizia taser

La sperimentazione è già avvenuta, con esiti positivi, nel Centro nazionale di Nettuno, poco fuori Roma. Alcuni agenti sono stati sottoposti a una prima formazione all’uso del taser, la pistola ad impulsi elettrici per la polizia, ora normata, anche per l’utilizzo da parte di carabinieri e guardia di finanza. Venerdì 17 il Regolamento che ne disciplina l’utilizzo sarà approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri. E dopo il passaggio al Consiglio di Stato per un parere, il testo tornerà in Cdm per il via libero definitivo.

Decisione importante quella del governo, che vede favorevoli i sindacati di polizia , mentre sono già state lanciate dal Dipartimento della Pubblica sicurezza le linee guida di quella che è ora un’«arma propria». Ad esempio mostrare la pistola senza all’inizio impugnarla con lo scopo di scoraggiare l’opposizione alle forze dell’ordine; «considerare per quanto possibile il contesto dell’intervento e i rischi associati con la caduta della persona dopo che la stessa è stata attinta»; l’attenzione ad eventuali «condizioni di vulnerabilità», che riguardano la persona colpita e l’ambiente circostante.

polizia taser

Con decreto del presidente della Repubblica, firmato dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, diventano dunque operative le modifiche al Regolamento del 1991 sulle armi in dotazione a chi garantisce la sicurezza pubblica. Non mancano le voci contrarie al provvedimento, dal Garante delle persone private della libertà Mauro Palma, alle associazioni che si occupano di diritti della persona come Amnesty Italia. Ma l’uso il taser ormai trova il suo posto accanto a pistola e mitragliatore.

poliziotto spara con il taser a una donna che lo vuole esorcizzare 1 taser taser taser 4 taser 3 taser 2 taser 1 taser