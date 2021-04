15 apr 2021 11:00

E’ ARRIVATO ROBODOG! - UN VIDEO PUBBLICATO SU FACEBOOK MOSTRA UN UOMO CHE ESCE DA UNA STAZIONE DI POLIZIA DI NEW YORK SEGUITO DA UN CANE ROBOT - PRODOTTO DALLA "BOSTON DYNAMICS", L’AUTOMA E’ IN DOTAZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE DELLA GRANDE MELA DA QUALCHE ANNO ED E’ STATO UTILIZZATO DALLE FORZE DI POLIZIA PER RISOLVERE IL CASO DI UN SOSPETTO BARRICATO IN CASA... - VIDEO