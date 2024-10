L’ASTRONAUTA VESTE PRADA – AL CONGRESSO ASTRONAUTICO INTERNAZIONALE A MILANO SONO STATE SVELATE LE NUOVE TUTE SPAZIALI PROGETTATE IN COLLABORAZIONE CON PRADA: SARANNO UTILIZZATE PER LA MISSIONE ARTEMIS III DELLA NASA, PREVISTA A FINE 2026 - LA SPEDIZIONE PORTERÀ PER LA PRIMA VOLTA L'UOMO NEL POLO SUD DELLA LUNA, UN AMBIENTE MOLTO OSTILE DOVE…

(ANSA) - "Questa è un momento storico": così il presidente di Axiom Space Matt Ondler ha svelato oggi in anteprima, al Congresso Astronautico Internazionale a Milano, il design della tuta spaziale Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), progettata in collaborazione con Prada, che sarà utilizzata per la missione Artemis III della Nasa, prevista a fine 2026.

La missione porterà per la prima volta l'uomo nel Polo Sud della Luna. "È un design con l'uomo al centro, sarà il primo astronauta con questa tuta, il primo non americano, si muoverà in un ambiente molto ostile, alla ricerca dell'acqua nel Polo Sud della Luna, dove è molto freddo, per questo - ha sottolineato Ondller - serve innovazione ad alto tasso ingegneristico".

Per questa innovazione Axiom ha trovato in Prada un partner ideale: "è un momento storico per il settore spaziale, siamo qui per dimostrare che questo è solo l'inizio, ci sono grandissime opportunità in questo settore " ha aggiunto Lorenzo Bertelli Chief Marketing Officer e Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada.

