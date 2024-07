L’ATTENTATO FA FARE IL BOTTO A TRUMPONE SUI SOCIAL – IL TYCOON HA GUADAGNATO QUASI MEZZO MILIONE DI FOLLOWER SU INSTAGRAM IN MENO DI UN GIORNO. E SU TWITTER, DOVE NON PUBBLICA NULLA DA TEMPO, HA INCASSATO 194MILA NUOVI SEGUACI – TRA LE EMOJI PIÙ UTILIZZATE IN ASSOCIAZIONE AL SUO NOME, NELLE ULTIME ORE CI SONO LA SIRENA E IL PUGNO (CHE TRUMPONE HA ALZATO DOPO L’ATTENTATO) – VIDEO

Trump got shot in the side of the head at his rally in Pennsylvania pic.twitter.com/5xtwgRscOr — Hodgetwins (@hodgetwins) July 13, 2024

Estratto dell’articolo di Domenico Giordano per www.lastampa.it

DONALD TRUMP CON IL PUGNO CHIUSO DOPO L ATTENTATO

I social network sono da diverso tempo un termometro affidabilissimo per misurare l’estensione e la l’intensità delle nostre emozioni e dei nostri interessi che sempre più siamo portati a trasferire e condividere in rete. È un riflesso condizionato che si attiva puntualmente e che ci spinge a catapultarci online per lasciare un like, scrivere un commento o cercare conferme alle nostre opinioni. È successo anche ieri sera dopo l’attentato a Donald J. Trump, ferito sul palco a Butler in Pennsylvania durante il suo comizio elettorale.

In poche ore tutti gli account social del candidato repubblicano hanno fatto registrare incrementi notevoli di nuovi follower. Una crescita che ci restituisce innanzi tutto l’ampiezza emotiva che la notizia del ferimento ha riversato sui pubblici digitali. L’account Instagram di Donald J. Trump ha allargato la propria fanbase di 423.283 nuovi follower, al contempo, la pagina Facebook ha registrato un’impennata di altri 98.490 fan. […]

I NUOVI FOLLOWER DELL ACCOUNT INSTAGRAM DI DONALD TRUMP

A far specie, però in questo censimento di nuovi follower che hanno scelto di seguire gli account social dell’ex presidente statunitense, non è tanto il dato di Instagram o di Facebook e neanche quello di TikTok o di Youtube, cresciuti rispettivamente sempre post-attentato di 200 mila e 20 mila follower, ma è significativo l’incremento assoluto ottenuto dall’account X di Donald J. Trump.

Su questo canale, dal quale vale la pena ricordare Trump era stato bannato pochi mesi il tragico assalto a Capitol Hill nel gennaio del 2021 e la riammissione voluta da Elon Musk dopo avere acquistato l’allora Twitter, Trump non pubblica più nulla da tempo. Ebbene, nonostante un silenzio prolungato l’account ha incassato nelle ultime ore ben 194.400 nuovi follower.

MEME SULL ATTENTATO A TRUMP

Se poi traslochiamo la nostra analisi dai canali social alle reazioni complessive della rete, qui emergono alcuni dati molto interessanti. Intanto, è c’è l’aspetto quantitativo da non trascurare: online la parola chiave “Trump”, dal momento dell’attentato a questo pomeriggio, ha ottenuto complessivamente 108 milioni di interazioni, di queste poco più di 90 milioni solo negli Stati Uniti […]

C’è infine un altro dato figurativo che ci aiuta anche a comprendere le direzioni delle discussioni digitali di queste ore ed è quello delle emoji. Infatti, il mosaico delle emoji utilizzate con la parola Trump raccontano perfettamente la partecipazione emotiva degli utenti e dei follower: tra quelle più utilizzate troviamo la sirena, le mani giunte in segno di preghiera, il cuore, il pugno – che Trump ha alzato mentre i servizi segreti lo portavano via.

MEME SULL ATTENTATO A TRUMP

Ma, a ben guardare ce ne sono altre […] Nella nuvola delle emoji c’è infatti la presenza del rocchetto, utilizzato per annunciare e promuovere un thread, un racconto a più puntate, la faccina perplessa e dubbiosa, così come i due punti esclamativi, insomma ritroviamo il repertorio classico di chi nutre dubbi o vede complotti in ogni cosa.

MEME SULL ATTENTATO A TRUMP attentato a donald trump pennsylvania 9 attentato a donald trump pennsylvania 2 attentato a donald trump pennsylvania 1 attentato a donald trump pennsylvania 5 l attentato a donald trump visto da un altro angolo 4