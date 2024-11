L’ATTORE JULIEN ARNOLD MUORE SUL PALCO MENTRE RECITA IL “CANTO DI NATALE” – IL 59ENNE CANADESE E’ STATO COLTO DA COLLASSO SUL PALCOSCENICO A MONTREAL. SECONDO LA CBC, I MEDICI SONO INTERVENUTI SUL POSTO E HANNO TENTATO DI RIANIMARLO, MA ARNOLD È MORTO IN SALA OPERATORIA - I RUOLI RICOPERTI NELLA "DODICESIMA NOTTE", "IL MAGO DI OZ", "LA BELLA E LA BESTIA" E "SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE" - VIDEO

Da lastampa.it

julien arnold

L'attore canadese Julien Arnold è morto dopo aver avuto un collasso sul palcoscenico durante una rappresentazione di Canto di Natale, di Charles Dickens, al Citadel Theatre di Edmonton, in Canada. Arnold, che aveva 59 anni, secondo quanto riportato dall'Edmonton Journal, stava interpretando il ruolo del gioviale Fezziwig, il mentore dell'avaro Ebenezer Scrooge.

Secondo il sito web del Citadel Theatre, in questa produzione ha interpretato anche il ruolo del defunto socio in affari do Scrooge, Jacob Marley. «È con grande dolore che condividiamo la notizia dell'improvvisa scomparsa di Julien Arnold, amato attore e caro amico del Citadel Theatre», si legge in un comunicato.

«Apprezzato membro della comunità teatrale di Edmonton, Julien era un interprete di talento il cui carisma ha abbellito il nostro palcoscenico in innumerevoli produzioni, tra cui 'Canto di Natale'. La scomparsa di Julien è una perdita profonda per la sua famiglia, i suoi amici, i membri della compagnia Carol e della comunità di Edmonton che amava così tanto. La sua presenza portava gioia, cuore e profondità in ogni ruolo, e il suo contributo artistico - e i suoi grandi abbracci - ci mancheranno profondamente».

julien arnold

Il teatro ha aggiunto che la rappresentazione di questa stagione di Canto di Natale sarà dedicata alla memoria di Arnold e che è stata creata una pagina GoFundMe per aiutare la vedova Sheiny a sostenere i costi del funerale e altre spese. Citadel Theatre ha ricordato anche altri ruoli ricoperti da Arnold, ad esempio nella "Dodicesima notte", "Il Mago di Oz", "La bella e la bestia" e "Sogno di una notte di mezza estate"

