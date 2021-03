26 mar 2021 18:20

UN’AUTO DEI CARABINIERI È RIMASTA INCASTRATA NEL PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI, IN PROVINCIA DI AREZZO – LE FOTO DELLA MACCHINA È FINITA SU FACEBOOK, DOVE IN MOLTI SI CHIEDONO COME SIA STATO POSSIBILE (E ALTRI DUBITANO CHE SIA SUCCESSO DAVVERO…)