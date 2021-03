UN’AUTO STUPEFACENTE! – LA PORSCHE 911 RSR DEL 1974 DI PABLO ESCOBAR È STATA MESSA IN VENDITA PER 2.2 MILIONI DI DOLLARI: L’ESEMPLARE, UNO DEI 15 ESISTENTI, È STATO PRODOTTO APPOSITAMENTE PER L’“INTERNATIONAL RACE OF CHAMPIONS” – LO STESSO MODELLO È APPARTENUTO ANCHE A JERRY SEINFELD E ALL’EX PILOTA DI FORMULA 1 EMERSON FITTIPALDI…

DAGONEWS

pablo escobar

La Porsche 911 RSR di Pablo Escobar, prodotta nel 1974 quando il boss provava ad avventurarsi nella carriera da pilota sportivo, è stata restaurata e messa in vendita dal rivenditore Atlantis Motor Group per 2.2 milioni di dollari. Non è chiaro come l’auto sia arrivata in Florida, ma era stata trovata in un magazzino dopo la sua morte nel 1993 e in seguito restaurata e riverniciata dal rivenditore Atlantis Motor Group.

Il modello, uno dei 15 esistenti, è stato costruito appositamente per i piloti all’International Race of Champions, noto torneo automobilistico americano. In quell’occasione l’auto fu guidata dal pilota brasiliano di Formula 1 Emerson Fittipaldi, prima di passare al capo del cartello di Medellin.

la porsche di pablo escobar 1

Oltre alla Porsche, si crede che Escobar avesse una flotta di macchine che includeva anche una Cadillac modello vintage in onore di Al Capone.

La carriera automobilistica di Escobar è stata molto modesta, soprattutto se paragonata a quella da narcotrafficante: si vocifera che abbia utilizzato dei poliziotti corrotti per sabotare altri piloti, impiegando posti di blocco per fermare i concorrenti prima di arrivare alle corse.

