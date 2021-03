AJO, OJO E CAMPIDOGLIO! – NESSUNO VUOLE PRENDERSI LA GRANA ROMA: PER ORA IN PISTA CI SONO SOLO LA RAGGI E CALENDA, MENTRE GUALTIERI TENTENNA E BERTOLASO SI È TIRATO INDIETRO – IL “CACCIAVITE” DI LETTA CHE INCONTRA TUTTI, DA CONTE A CALENDA, PER PROVARE A COSTRUIRE UN’ALLEANZA LARGHISSIMA E NON RISCHIARE L’ESCLUSIONE DAL BALLOTTAGGIO. A SINISTRA SI RICICCIA L'IPOTESI ZINGA (CHE LIBEREREBBE LA REGIONE...)