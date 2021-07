30 lug 2021 13:38

L’ENNESIMO MISTERO DEL CASO DENISE PIPITONE – L’EX PM MARIA ANGIONI, CHE PER PRIMA INDAGÒ SULLA SCOMPARSA DELLA BAMBINA DA MAZARA DEL VALLO, DOVRÀ COMPARIRE A DICEMBRE DAVANTI AL GIUDICE, CON L’ACCUSA DI FALSE DICHIARAZIONI AL PM. IN TV RACCONTAVA DI POSSIBILI DEPISTAGGI E FUGHE DI NOTIZIE, DANDO PER BUONA L’IPOTESI DI UNA SVOLTA ALLE INDAGINI. MA QUANDO È STATA CONVOCATA DAI PM, È RIMASTA IN SILENZIO…