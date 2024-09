L’EQUIPAGGIO DEL BAYESIAN HA DATO VERAMENTE L’ALLARME LA NOTTE DEL NAUFRAGIO? RIMANE UN MISTERO QUANTO ACCADUTO LA NOTTE DEL 18 AGOSTO SUL VELIERO AFFONDATO DAVANTI A PORTICELLO, A POCHI CHILOMETRI DA PALERMO: LE PRIME AUTOPSIE CONFERMANO CHE LE VITTIME SONO DECEDUTE PER ANNEGAMENTO, MA NON È CHIARO SE ABBIANO SENTITO L’ALLARME E FOSSERO SVEGLIE – È ANOMALO CHE NOVE SU DIECI MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO SI SONO SALVATI MENTRE SONO MORTI METÀ DEGLI OSPITI…

Estratto dell'articolo di Francesco Patanè per www.repubblica.it

la tragedia del bayesian - infografica la verita

Le autopsie sulle sette vittime del naufragio del Bayesian non dovranno solo confermare le morti per annegamento ma proveranno a chiarire se i sette quando sono stati travolti dall’acqua erano svegli, se erano in grado di recepire l’allarme dato dall’equipaggio, ammesso che sia stato lanciato.

Questo è uno dei punti focali dell’indagine della procura di Termini Imerese sul disastro avvenuto a mezzo miglio dalle banchine di Porticello a pochi chilometri da Palermo, la notte del 18 agosto in cui hanno perso la vita il magnate inglese dell’informatica Mike Lynch e la sua figlia diciottenne Hannah, il presidente di Morgan Stanley international Jonathan Bloomer e sua moglie Judith Elizabeth, l’avvocato americano ed ex procuratore federale di New York Cristopher Morvillo e la consorte Nada oltre al cuoco di bordo, il cittadino di Antigua Recaldo Thomas.

neda e chris morvillo

Oggi sono stati eseguiti gli esami sui corpi dei coniugi Morvillo dal pool di anatomopatologi coordinato dal direttore dell'Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, Antonina Argo. Cristopher e Nada Morvillo sono sicuramente morti per annegamento e non c’erano segni di violenza sui loro corpi. Ma, come detto, bisogna capire se erano svegli al momento del naufragio […]

Mercoledì sono in programma le autopsie sui copri dei coniugi Bloomer. Per quelle di Mike e Hannah Lynch e di Recaldo Thomas non ci sono ancora gli incarichi.

ricerche dei dispersi dello yacht bayesian affondato a porticello palermo

[…] Solo con il recupero del relitto, che costerà non meno di 15 milioni di euro a carico dell’armatore e delle sue assicurazioni, gli inquirenti potranno stabilire cosa realmente è accaduto sul Bayesian dalle ore 3.50 (il momento in cui la nave viene investita dalla tempesta) alle ore 4.06, il momento in cui viene lanciato il segnale automatico satellitare di affondamento.

L’esame dello scafo a secco potrà dire da quali aperture è entrata l’enorme quantità d’acqua che ha affondato il veliero e quali sono stati i comportamenti dell’equipaggio per garantire la galleggiabilità della barca.

JAMES CUTFIELD, COMANDANTE DELLO YACHT BAYESIAN

Al momento, infatti, sono due i filoni dell’indagine: le eventuali sottovalutazioni del maltempo in arrivo e i comportamenti dell’equipaggio nei drammatici minuti che hanno preceduto l’inabissamento della nave. Da quanto si apprende il comandante Cutfield è indagato in primo luogo per il ruolo che ricopre: ogni azione sulla nave è di sua responsabilità. In secondo luogo, per la gestione dell’emergenza durante le fasi dell’affondamento.

Al marinaio Griffiths gli inquirenti contestano il ritardo nel dare l’allarme per la violenta tempesta in arrivo, mentre all’ufficiale di macchina la procura contesta di non aver garantito la tenuta stagna della sala macchine, locale di vitale importanza per la galleggiabilità del veliero.

Tim Parker Eaton - ufficiale di macchina dello yacht bayesian mike lynch ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo mike lynch 2 HANNAH LYNCH - FIGLIA DI MIKE E ANGELA BACARES YACHT BAYESIAN LA TRAGEDIA DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO il veliero bayesian poco prima di colare a picco davanti a porticello, palermo judy bloomer affondamento dello yacht bayesian recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello yacht bayesian I MOVIMENTI DEL BAYESIAN PRIMA DELL AFFONDAMENTO recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello 2 recaldo thomas lo chef dello yacht bayesian Matthew Griffiths - terzo indagato per il naufragio del Bayesian