26 feb 2020 16:04

C’ERA UN CINESE IN…ROMA – LA BELLISSIMA LETTERA DEL NEGOZIANTE DELLA TUSCOLANA DIVENTA VIRALE SUI SOCIAL: “SONO UN CINESE CHE LA MATTINA VA A SCUOLA INSIEME A TE, CHE HA FATTO TAGLIO E MESSA IN PIEGA A TUA MAMMA. NON TRATTARMI COME UN VIRUS, LA DIFFIDENZA E IL PREGIUDIZIO A VOLTE UCCIDONO PIÙ DI UN VIRUS...”