Giocatore di football

Il bad-boy di Hollywood Nick Nolte l’8 febbraio compie 80 anni. Nato nel 1941 ad Omaha in Nebraska è cresciuto in Iowa e forse non tutti sanno che da giovane si è dedicato al football americano (suo padre era stato un giocatore della Iowa State University): dopo aver ottenuto il diploma ha giocato nelle squadre di diversi college (il Pasadena City College nel sud della California, l’Arizona State University a Tempe, l'Eastern Arizona College a Thatcher e il Phoenix College a Phoenix), ma ha abbandonato gli studi per scarso rendimento scolastico. Questa non è l’unica curiosità che riguarda l’attore, vincitore di un Golden Globe nel 1992.

Sex symbol

Nick Nolte è sempre stato considerato un sex symbol. Tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta ha fatto il modello e nel 1992 la rivista People l’ha eletto Uomo più sexy al mondo.

I primi successi e la consacrazione

L’attore ha mosso i suoi primi passi come attore in teatro. A metà degli anni Settanta si trasferisce a Los Angeles e nel 1976 ottiene una candidatura agli Emmy Award per la sua interpretazione nella miniserie televisiva «Il ricco e il povero» (lavora con Talia Shire, futura Adriana di «Rocky» già vista ne «Il padrino»). Nei primi anni Ottanta arriva la svolta grazie a «48 ore», film diretto da Walter Hill (1982), in cui recita in coppia con un giovane Eddie Murphy.

Gli anni Novanta sono quelli della consacrazione: Martin Scorsese gli affida il ruolo di coprotagonista con Robert De Niro in «Cape Fear - Il promontorio della paura» (1991), ottiene ottimi riscontri per «Il principe delle maree» di Barbra Streisand (con cui si guadagna la prima nomination all'Oscar e un Golden Globe) mentre l'anno successivo è accanto a Susan Sarandon ne «L'olio di Lorenzo» (1992) di George Miller. Nel 1997 è diretto da Oliver Stone in «U Turn - Inversione di marcia» (1997) e nei primi anni Duemila arrivano «Hulk» di Ang Lee (2003), il drammatico «Hotel Rwanda» (2004) e, nel 2008, la commedia diretta e interpretata da Ben Stiller «Tropic Thunder» oltre al suo primo fantasy «Spiderwick - Le cronache».

Doppiatore in «The Mandalorian»

Nel 2019 Nick Nolte ha prestato la voce a Kuiil, personaggio della serie Disney+ «The Mandalorian». In passato si era già cimentato con il doppiaggio (ad esempio con Bernie il gorilla ne «Il signore dello zoo» del 2011 e Vincent nel film d’animazione del 2006 «La gang del bosco»).

Un film italiano

Tra i progetti più recenti di Nick Nolte c’è il film «Last Words» (2020) di Jonathan Nossiter, in cui ha recitato insieme a Charlotte Rampling, Stellan Skarsgaard, Alba Rohrwacher, Silvia Calderoni e Kalipha Touray: unico film italiano selezionato e candidato alla Palma d'Oro al «mancato» (causa pandemia) Festival di Cannes è stato girato in gran parte in Italia, tra il Parco Archeologico di Paestum e la Bologna sotterranea. Lo scorso anno è uscita anche la serie «Paradise Lost» mentre prossimamente l’attore farà parte del cast di «Blackout» nei panni dell’agente della DEA Ethan McCoy.

Litigi sul set

Sul set di «Inviati molto speciali» (1994) non è corso buon sangue tra Julia Roberts e Nick Nolte: i due hanno litigato durante tutta la lavorazione del film. Lei ha fatto di tutto per evitare di girare scene di baci (nel film ce n’è soltanto una) e le sequenze in cui comparivano entrambi sono state girate separatamente. A posteriori, al New York Times, Julia ha definito l’attore «un essere disgustoso, sembra faccia di tutto e apposta per essere repellente». A sua volta Nolte ha commentato: «Non è bello chiamare qualcuno “disgustoso”. Ma Julia Roberts non è una brava persona, lo sanno tutti».

Problemi con la giustizia

Nel 1965 Nolte è stato arrestato per la prima volta, per aver venduto documenti contraffatti: ha ricevuto una condanna a 45 anni di carcere e una multa di 75mila dollari ma la pena è stata sospesa. Non è stato il suo unico guaio con la legge: nel 2002 è stato arrestato a Malibu per guida in stato di ebbrezza ed è stato condannato a tre anni di libertà vigilata con l'obbligo di frequentare incontri su alcool e droga e sottoporsi a controlli casuali. In seguito è entrato in una struttura di riabilitazione nel Connecticut e da allora è pulito (nella sua autobiografia «Rebel: My Life Outside the Lines» l’attore svela di aver fatto uso di alcool e droghe per anni).

Attore meticoloso

Sempre nella sua autobiografia Nolte parla della sua meticolosa preparazione per i ruoli che deve interpretare: quando ad esempio ha prestato il volto ad un eroinomane in «Triplo gioco» (2002) ha fatto realmente uso di eroina per otto settimane, e ha davvero mangiato cibo per cani mentre vestiva i panni del senzatetto Jerry Baskin in «Su e giù per Beverly Hills» (1986).

Vita privata

Si è sposato tre volte: con Sheila Page (matrimonio durato dal 1966 al 1970), con Sharyn Haddad (dal 1978 al 1983) e con Rebecca Linger (dal 1984 al 1994) da cui nel 1986 ha avuto il figlio Brawley. Nel 2016, dopo 13 anni di convivenza, è convolato a nozze con Clytie Lane, madre di sua figlia Sophie (2007).

In versione cartoon

È apparso in versione cartoon in «South Park», come presentatore del Premio Nobel per la chimica nel secondo episodio della terza stagione, e nella serie animata «The Cleveland Show» (ottavo episodio della prima stagione).

