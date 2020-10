C’ERANO UNA VOLTA LE GRANDI METROPOLI – DA NEW YORK A PARIGI LA PANDEMIA STA SPINGENDO I NUOVI POVERI A LASCIARE LE GRANDI CITTÀ: CHI HA PERSO IL LAVORO NON PUÒ PERMETTERSI GLI AFFITTI SPROPOSITATI E I PREZZI DA URLO DELLE METROPOLI E FA LA VALIGIA ALLA VOLTA DI PICCOLI CENTRI DOVE IL COSTO DELLA VITA È PIÙ ACCETTABILE – IN REALTÀ LA PANDEMIA È SOLO IL COLPO DI GRAZIA PER TUTTI QUELLI CHE VIVONO DI LAVORO, SPENDENDO LA MAGGIOR PARTE DI CIÒ CHE GUADAGNANO PER UN AFFITTO E…

Articolo di “Financial Times”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Per fortuna, il batterista nell'appartamento sopra di noi si è trasferito. Immagino che non potesse permettersi il centro di Parigi una volta che i concerti sono sospesi. Il nostro caffè all'angolo è chiuso e ne seguiranno altri, visto il nuovo coprifuoco delle 21.00. Ci sono delle code al banco alimentare di fronte al mio ufficio.

Quando la gente specula su come la pandemia cambierà le grandi città, parla per lo più delle classi di Zoom. Eppure finora ci sono solo modesti segnali che indicano che ciò sta accadendo. Piuttosto, mentre la pandemia entra nella sua fase di impoverimento di massa, un altro sviluppo sembra più probabile: i nuovi poveri abbandoneranno le grandi città. Questo è l'esodo che potrebbe rimodellare la vita urbana nei prossimi anni. "Siamo entrati in una nuova epoca. Non siamo pienamente in grado di vederlo", dice Saskia Sassen della Columbia University, l'urbanista che ha coniato il termine "città globale" – scrive il FT.

Molto prima che la pandemia colpisse, molti cittadini urbani più poveri semplicemente vivacchiavano, senza vivere nemmeno una versione in scala ridotta del sogno di Dick Whittington di venire in città e fare fortuna. A New York nel 2018, il 29 per cento di tutte le famiglie aveva un reddito di 30.000 dollari o meno. La maggior parte degli affittuari di quella categoria ha speso la maggior parte del proprio reddito in abitazioni, calcola il Furman Center della New York University. Allo stesso modo, milioni di londinesi hanno pagato troppo per gli appartamenti stretti, i lunghi spostamenti e il maltempo. Londra ha i redditi più alti della Gran Bretagna ma la soddisfazione di vita più bassa, riferisce l'Ufficio per le statistiche nazionali.

Le classi lavoratrici non sono state le uniche a soffrire. Così come "probabilmente la maggioranza dei residenti della maggior parte delle nostre città", dice Sassen. "Metà dei ceti medi sono più ricchi di quanto pensassero, e metà sono più poveri".

Quando gli urbanisti hanno perso il lavoro per la prima volta questa primavera, molti sono rimasti seduti a sperare in una rapida ripresa. Ora è chiaro che le industrie a basso salario come il turismo, i ristoranti, i bar, lo shopping e le arti (un grande datore di lavoro del proletariato bohémien) non si riprenderanno tanto presto. Se si perde il lavoro in una piccola città, probabilmente ci si può permettere di restare a casa, ma non nelle città di lusso. Il calo della domanda a New York e San Francisco sta già spingendo verso il basso gli affitti.

La popolazione di Londra diminuirà sicuramente dal picco storico di quest'anno di 9,3 milioni di abitanti. Molti immigrati torneranno nei loro paesi d'origine, prevede Ben Rogers, direttore del think-tank del Centre for London, che osserva che la metà dei lavoratori della città nel settore degli alloggi e dei servizi di ristorazione dell'anno scorso erano non britannici.

La zona più colpita da Londra potrebbe essere Hounslow: quasi un terzo dei residenti del quartiere ha un lavoro che dipende direttamente o indirettamente dall'ormai semi-abbandonato aeroporto di Heathrow, avverte il Consiglio di Hounslow. La periferia ovest di Londra è particolarmente vulnerabile ai danni economici causati da Covid-19, dice l'Istituto di Studi Fiscali del Regno Unito. Poi, Brexit entrerà in vigore.

Uno scenario possibile per le grandi città è la contrazione. Negli anni Settanta, New York City ha perso 800.000 residenti e gran parte della sua base imponibile. Ci si aspetta un aumento dei problemi sociali e, forse, della criminalità.

Rispetto ai danni causati dalla nuova partenza dei poveri, lavorare da casa dovrebbe danneggiare meno le città. La metropoli sta perdendo parte della sua funzione di luogo di lavoro, ma dopo la pandemia riacquisterà le sue funzioni di rete e di "parco giochi". Ciò significa che vivere a Manhattan, nel centro di Londra o a Parigi rimarrà attraente. In realtà, questi posti continuano a diventare sempre più belli man mano che spingono fuori le auto. Non c'è da stupirsi che i prezzi delle case - a livelli record o vicini a quelli di Londra e Parigi - abbiano retto meglio degli affitti. Un acquirente di una casa ha un orizzonte temporale di 20 o 30 anni, mentre un affittuario pianifica di solito due o tre anni al massimo. È difficile immaginare che Londra si riduca per decenni, come ha fatto dal 1951 al 1991.

La maggior parte degli urbanisti benestanti supererà la pandemia, pagando tassi d'interesse bassissimi per lavorare da casa (o "vivere al lavoro", come dice Miranda Sharp, fiduciaria del Centre for Cities). Una minoranza della classe media potrebbe dover vendere - piloti di linea, dirigenti del marketing e della pubblicità, organizzatori di conferenze e simili - ma c'è un'offerta quasi infinita di persone ricche in tutto il mondo in attesa di acquistare magioni in città di alto livello.

Quando i poveri se ne andranno, alcuni giovani (anche se forse non abbastanza) li sostituiranno, perché la metropoli rimane il luogo ideale per iniziare una carriera e giocare al gioco dell'accoppiamento. I quartieri centrali degli affari e i negozi sottoutilizzati saranno alla fine convertiti in case, il che renderà le abitazioni più economiche e le città ancora più divertenti.

Le grandi città si riprenderanno. Le città minerarie nel nord dell'Inghilterra non l'hanno fatto, ma avevano una sola industria, mentre una grande città ne ha molte.

Tra un decennio, i lavoratori a basso salario riempiranno nuovamente i quartieri urbani più poveri. Allora le città dovranno di nuovo scegliere la loro risposta. Rendere la vita di queste persone sopportabile istituendo un salario minimo locale, come i 15 dollari l'ora che New York City ha introdotto per tutti i dipendenti il 31 dicembre, settimane prima della pandemia?

Automatizzare funzioni mal pagate come la pulizia, la cura e la preparazione del cappuccino? Costruire alloggi a basso costo per i lavoratori essenziali come infermieri e agenti di polizia? O sfruttare l'ennesima generazione del precariato urbano?

