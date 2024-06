C’ERAVAMO TANTO ODIATI – DOPO ANNI A FARSI LA GUERRA, FEDEZ E CODACONS DEPONGONO L’ASCIA: VENERDÌ CARLO RIENZI E IL RAPPER SI INCONTRERANNO PER ANNUNCIARE UNA COLLABORAZIONE PER SOSTENERE TARANTO, ANCORA COLPITA DAGLI EFFETTI DEVASTANTI DELL'INQUINAMENTO DELL’EX ILVA – COSA HA SPINTO QUESTI DUE ACERRIMI NEMICI A LASCIARSI ALLE SPALLE ANNI DI SCAZZI? APPENA UN MESE FA SI È CHIUSA L’ENNESIMA BATTAGLIA LEGALE E…

1. FEDEZ E CODACONS FANNO PACE, INSIEME DOMANI PER LE VITTIME DELL’ILVA

Estratto dell’articolo di www.adnkronos.com

post di fedez contro il presidente del codacons carlo rienzi

Sembra arrivato il tempo della pace per Fedez e il Codacons che, dopo anni di dissidi, ora annunciano una clamorosa iniziativa insieme che suggella un “nuovo inizio” fra loro all’insegna della solidarietà. Domani, venerdì 21 giugno, il presidente del Codacons, Carlo Rienzi e Fedez si incontreranno infatti per annunciare ufficialmente una collaborazione volta a sostenere la comunità di Taranto, ancora colpita dagli effetti devastanti dell'inquinamento industriale dell’ex Ilva. Ad annunciarlo il rapper e l’associazione dei consumatori in una nota congiunta.

"La necessità di far prevalere la salute e la vita sui meri interessi produttivi trova in questo evento una forte espressione di impegno e solidarietà, e un punto di incontro tra il rapper e l’associazione dei consumatori, attraverso una iniziativa congiunta i cui dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta per venerdì 21 giugno a Taranto, alle 15 presso la sala convegni dell'Hotel Mercure”, spiega la nota.

carlo rienzi foto di bacco (3)

2. TRA IL CODACONS E FEDEZ DOPO LA GUERRA SCATTA LA PACE: ECCO IL PROGETTO SOLIDALE

Estratto dell’articolo di Carlo Lanna per www.ilgiornale.it

Per anni si sono fatti la guerra a suon di frecciatine, di querele e di cause in tribunale. Ora, secondo le ultime notizie, il Codacons e Fedez hanno deposto l’ascia. Avrebbero deciso e di comune accordo di unirsi per “lottare” per una causa benefica che, da quel che sembra, sta a cuore a entrambi. Infatti, il rapper e il presidente Carlo Rienzi, a breve, si incontreranno per delineare i termini di una collaborazione volta a sostenere la comunità di Taranto, ancora colpita dagli effetti devastanti dell'inquinamento industriale dell’ex Ilva. […]

FEDEZ AL TRIBUNALE DI ROMA

Sembra proprio il tempo di un nuovo inizio per Fedez e il Codacons che, dopo anni di dissidi, ora annunciano questa clamorosa iniziativa che suggella una partnership fra loro all’insegna della solidarietà. Domani, per l’appunto, venerdì 21 giugno, il presidente del Codacons e Fedez si incontreranno per annunciare ufficialmente una collaborazione volta a sostenere la comunità di Taranto.

Questa “pace” tra Fedez e Codacons arriva un mese dall'ultima battaglia legale dove il rapper ha avuto la meglio. La vicenda risaliva al 2020, quando Fedez fu accusato dall'associazione dei consumatori di utilizzare banner pubblicitari ingannevoli sul proprio sito internet, durante le fasi accese della pandemia, per ottenere fondi.

carlo rienzi del codacons

All’epoca, Carlo Rienzi denunciò Fedez per diffamazione e lui si presentò in aula per raccontare la sua versione dei fatti, prima che il giudice decidesse se rimandarlo a processo o meno. Una scelta che poi si è rivelata vincente. Come in ogni storia che si rispetti, tra le parti c’è stato un vero e proprio lieto fine che, neanche a dirlo, ha portato all'inizio di una collaborazione benefica.

fedez 2 fedez 1 carlo rienzi foto di bacco (1) fedez e paloma CARLO RIENZI CARLO RIENZI fedez 1 fedez 2 fedez 3 fedez fedez col nuovo cane 4