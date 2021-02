C’ERAVAMO TANTO SOPPORTATI – IL DIVORZIO È REALTÀ TRA KIM KARDASHIAN E KANYE WEST: L’AVVOCATO DELL’INFLUENCER CULOIDE HA DEPOSITATO I DOCUMENTI PER LA SEPARAZIONE A LOS ANGELES - WEST HA SPERATO IN UNA RICONCILIAZIONE, PROVANDOCI FINO ALL’ULTIMO, “CREDENDO QUASI IN UN MIRACOLO”, MA PARE CHE KIM SI SIA ROTTA DEFINITIVAMENTE LE BALLE - CHI CONOSCE IL RAPPER HA FATTO SAPERE CHE È MOLTO TRISTE, ANSIOSO E NON RIESCE A… - VIDEO

Da mesi il divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West era nell’aria. Lei non portava più la fede al dito e lui aveva lasciato la villa di Calabasas, in California, portando via circa 500 paia di scarpe. Ora, il divorzio è realtà: l’avvocato della Kardashian, Laura Wasser, ha depositato i documenti necessari per la separazione presso la Corte Superiore di Los Angeles.

West ha sperato in una riconciliazione, provandoci fino all’ultimo, «credendo quasi in un miracolo», ma pare che non sia stato possibile trovare una riconciliazione. Chi conosce il rapper ha fatto sapere che lui è molto triste, ansioso e non riesce a farsi una ragione della rottura.

Le condizioni

La coppia, tra le più famose di Hollywood, si è sposata nel 2014, dopo una relazione di due anni, e ha quattro figli: North, Saint, Chicago e Psalm. E così dopo quasi sette anni di matrimonio i due si dicono addio in modo amichevole. Secondo le indiscrezioni pare che entrambi siano favorevoli all’affidamento congiunto dei figli e abbiano anche trovato un accordo per la divisione dei beni, considerando anche il contratto pre-matrimoniale. La crisi tra i due era iniziata nell’estate del 2020 e pare che Kim già allora avesse pensato al divorzio, rimandando la decisione perché lui non stava bene.

Gli altri mariti

Per Kim non è stato il primo matrimonio, perché prima di West ha avuto altri due mariti: nel 2011 ha sposato l’ex giocatore di basket Kris Humphries per poi divorziare nel 2013 e prima ancora, nel 2000 ha sposato il compositore Damon Thomas per poi divorziare nel 2004.

