24 ott 2020 15:00

L’ERBA DEL VICINO È SEMPRE PIÙ GRANDE – LA GUARDIA DI FINANZA HA SEQUESTRATO LA PIÙ GRANDE PIANTAGIONE DI MARIJUANA IN ITALIA: A CAPO DUE 20ENNI DI LODI CHE AVEVANO AVVIATO LA LORO “STARTUP” CON L’INTENTO DI “COLTIVARE CANNABIS TERAPEUTICA” – PECCATO CHE LE PIANTE, 115.800 PER L’ESATTEZZA, EQUIVALENTI A CIRCA 10 TONNELLATE DI STUPEFACENTE, AVESSERO UN THC ENORMEMENTE SUPERIORE ALLO 0,6% MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE PER LA CANAPA LIGHT… VIDEO