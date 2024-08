L’ESCALATION È RIMANDATA – IL LEADER DI HEZBOLLAH, HASSAN NASRALLAH, TIENE L’ENNESIMO DISCORSO PER MINACCIARE ISRAELE, MA FA CAPIRE CHE IL “PARTITO DI DIO” PER ORA NON HA INTENZIONE DI IMBARCARSI IN UNA GUERRA TOTALE (CHE PERDEREBBE): “VALUTEREMO I RISULTATI DEGLI ATTACCHI ODIERNI E SE IL RISULTATO SARÀ SODDISFACENTE, CONSIDEREREMO IL PROCESSO DI RISPOSTA COMPLETATO” – “ISRAELE HA SUPERATO TUTTE LE LINEE ROSSE UCCIDENDO IL LEADER MILITARE FUAD SHUKR…” – “L’OBIETTIVO NON È CIVILE, ABBIAMO PRESO DI MIRA LA BASE MILITARE DI GILOT…”

Nasrallah, 'Israele ha superato tutte le linee rosse'

discorso di hassan nasrallah 4

(ANSA) - "Il nemico israeliano ha effettuato un'aggressione contro la periferia sud di Beirut, superando tutte le linee rosse (...), uccidendo civili, tra cui donne e bambini, e il leader militare Fuad Shukr", ha affermato il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah sottolineando che pertanto "la resistenza (Hezbollah) ha poi affermato di essere determinata a reagire". E la risposta, ha detto, è stata ritardata fino ad oggi per molti fattori, tra i quali i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza.

Benjamin Netanyahu

Nasrallah, abbiamo preso di mira una base vicino a Tel Aviv

(ANSA) - "L'obiettivo principale" dell'operazione condotta oggi dai miliziani di Hezbollah contro Israele "era la base di Glilot, dove si trova l'unità di spionaggio 8200". Lo ha detto il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, sottolineando che "la base presa di mira si trova a 110 km dal confine libanese e a 1.500 metri dalla periferia di Tel Aviv".

jet israeliano intercetta i razzi di hezbollah

Oltre a Glilot, ha detto ancora, come riferiscono i media libanesi, Hezbollah aveva scelto un obiettivo tecnico: una base di difesa aerea e antimissile situata a 75 km dal Libano e a 40 km da Tel Aviv. "Abbiamo lanciato più di 300 razzi di tipo Katyusha durante gli attacchi di questa mattina, lanciati alle 5:15. Abbiamo anche lanciato per la prima volta i droni dalla Bekaa", ha detto ancora il leader di Hezbollah. Israele ha dal canto suo già smentito che la base nei pressi di Tel Aviv sia stata colpita.

razzo di hezbollah distrutto dalla contraerea israeliana

Nasrallah, 'non colpiremo i civili in Israele'

(ANSA) - "Abbiamo stabilito dei criteri per la nostra risposta" ad Israele per l'uccisione di Fuad Shukr, "in particolare che l'obiettivo non è civile. Anche se ne avevamo il diritto, perché nelle zone meridionali sono stati uccisi dei civili". Lo ha affermato il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, come riferisce il quotidiano libanese L'Orient le Jour online.

Nasrallah, valuteremo risultati e se saranno sufficienti

raid israeliano in libano

(ANSA) - Hezbollah valuterà il risultato degli attacchi odierni e "se il risultato sarà soddisfacente, considereremo il processo di risposta completato, se sarà insufficiente, ci riserviamo il diritto di rispondere in un secondo momento". Lo ha affermato il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. "A questo punto, il Libano può stare tranquillo, poiché il nemico ha annunciato che gli eventi odierni sono conclusi", ha detto ancora, come riferisce il sito web dell'emittente tv di Hezbollah, al Manar

Nasrallah minimizza l'operazione israeliana in Libano

benjamin netanyahu

(ANSA) - In un discorso televisivo il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha minimizzato l'attacco israeliano di questa mattina nel sud del Libano. Israele, ha affermato, "ha falsamente detto di aver distrutto i nostri missili strategici, pur sapendo che non li abbiamo ancora utilizzati" anche se sa che "potremmo farlo in futuro". "Avevamo già evacuato tutte le valli contenenti missili di precisione e balistici, quindi ciò che il nemico ha bombardato oggi erano valli vuote", ha detto Nasrallah, come riferisce il sito web dell'emittente tv di Hezbollah, al Manar. "Il nemico ha avviato i raid mezz'ora prima dell'operazione della resistenza, percependo il movimento dei Mujahideen piuttosto che agire in base alle informazioni di intelligence", ha detto ancora Nasrallah, aggiungendo che "il nemico afferma di aver effettuato centinaia di raid, ma in realtà ha colpito solo due rampe di lancio di missili".

