UN’ESTATE IN BIANCO! - A METÀ GIUGNO L’ITALIA POTREBBE ESSERE IN PREVALENZA BIANCA: IN POLE POSITION CI SONO LOMBARDIA E LAZIO CHE GIÀ ADESSO OSCILLANO TRA I 90 E I 70 CASI E MOSTRANO UNA CURVA IN DISCESA. ANCORA MEGLIO STA L’UMBRIA – MA CI SONO ANCORA ALCUNE ZONE CRITICHE: NUMERI ALTISSIMI CI REGISTRANO IN CAMPANIA E…

Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per "www.corriere.it"

estate covid

A metà giugno l’Italia potrebbe essere in prevalenza bianca. Gli indicatori del ministero della Salute mostrano una diminuzione costante dell’incidenza dei nuovi casi su 100mila abitanti e le stime assicurano che - se non ci sarà un’impennata dovuta alle varianti - nelle prossime settimane la maggior parte delle Regioni potrebbero entrare in quell’«isola felice» dove tutte le attività sono aperte e non c’è il coprifuoco. L’unico obbligo rimane la mascherina e il distanziamento.

DONNE IN SPIAGGIA CON LA MASCHERINA

Tre settimane

È stato il decreto del 14 gennaio 2021 a istituire la fascia bianca. Si può applicare alle regioni che per tre settimane consecutive hanno un rischio basso (scenario di tipo 1) e un’incidenza dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. Sulla base dei nuovi parametri è già stato stilato un calendario che indica le date per la riapertura pressoché totale. L’ordinanza viene firmata il venerdì e le nuove misure scattano dal lunedì successivo.

estate covid 3

1 giugno

Il decreto in vigore dal 18 maggio stabilisce che da questa data sono in fascia bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Soltanto per questa settimana è stato previsto che l’ingresso nella fascia di minor rischio avvenga di martedì, ma non è escluso che si decida di anticipare al giorno precedente.

7 giugno

Il lunedì successivo toccherà ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Saranno esaminati i dati del monitoraggio che arriverà il 4 giugno e da quel momento ogni settimana potranno esserci nuovi ingressi.

14 giugno

mascherine sulla spiaggia 2

Le regioni che nel monitoraggio del 28 maggio avranno un’incidenza di 50 casi per centomila, il 14 giugno riacquisteranno la libertà. In pole position ci sono Lombardia e Lazio che già adesso oscillano tra i 90 e i 70 casi e mostrano una curva in discesa. Ancora meglio sta l’Umbria che nell’ultimo monitoraggio del 14 maggio aveva 75 casi e quasi certamente da questa data sarà bianca.

Le aree critiche

Numeri ancora altissimi avevano invece la Campania (146 casi per 100mila), la Valle d’Aosta (156) la Puglia (117).

