UN’ESTATE IN BIANCO – NIENTE COPRIFUOCO E TUTTE LE ATTIVITÀ APERTE: LE REGIONI E IL MINISTRO SPERANZA HANNO TROVATO L’ACCORDO SULLA ZONA BIANCA. RESTANO I CRITERI BASE DELLA PREVENZIONE, MASCHERINA, DISTANZIAMENTO, AREAZIONE E SANIFICAZIONE – PALESTRE E DISCOTECHE: COSA CAMBIA

Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it

roberto speranza al senato durante il voto sulla mozione di sfiducia

Nelle Regioni che entrano in zona bianca non ci sarà coprifuoco e tutte le attività potranno essere subito riaperte. È l’accordo siglato tra i governatori, rappresentati dal presidente Massimiliano Fedriga, e il ministro della Salute Roberto Speranza.

In una nota il ministero specifica che «fermi restando i criteri base della prevenzione, mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi -, una volta che una Regione entri nella zona bianca, sarà superato il cosiddetto ‘coprifuoco’ e si potranno anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo».

Zona bianca

Durante la riunione dei governatori era stato chiesto anche di riaprire le discoteche ma questa proposta non è stata accolta.

Zona bianca

Fedriga aveva chiesto un incontro urgente con il CTS per chiarire le linee guida delle attività consentite e aveva annunciato un appuntamento con il ministro della salute Roberto Speranza «per delineare le attività consentite in zona bianca». Tra le altre richieste c’è quella di imporre la consumazione al tavolo per bar e ristoranti all’aperto e impedire gli assembramenti.

Test in discoteca

Anticipazione delle riaperture

Visti i dati che dimostrano la discesa della curva epidemiologica i governatori chiedono di anticipare le ripartenze delle attività previste per il 1 luglio.

Palestre e piscine

Le linee guida consentono l’utilizzo delle docce soltanto in alcuni casi e rendono difficoltoso l’utilizzo delle strutture. Per questo, dopo una nuova richiesta al Comitato tecnico scientifico, i governatori sollecitano un allentamento della misura.

Palestre Covid

Discoteche

Il governo non ha previsto la riapertura delle discoteche. In vista dell’estate i governatori chiedono invece che sia possibile andare a ballare, ma soltanto con il green pass. E dunque di seguire lo stesso protocollo già autorizzato per i banchetti seguenti alle cerimonie civili e religiose come matrimoni, comunioni e cresime. Al mometno questo non è stato accordato.

roberto speranza al senato durante il voto sulla mozione di sfiducia Zona bianca 3

Zona bianca 2