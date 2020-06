4 giu 2020 19:18

L’EUROPA CI LASCIA TUTTI IN MUTANDE – FIGURACCIA PER L’EUROPARLAMENTARE IRLANDESE LUKE MING FLANAGAN CHE SI MOSTRA IN SLIP DURANTE UNA VIDEOCONFERENZA CON LA COMMISSIONE PER L’AGRICOLTURA AL PARLAMENTO EUROPEO – L’UOMO HA ACCESO LA VIDEOCAMERA SULLA SUA STANZA DA LETTO DOVE LUI STAVA CON UNA CAMICIA BLU, MA IN MUTANDE…. VIDEO