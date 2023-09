L’EX MARITO DI KLODIANA VEFA, ALFRED, INDAGATO PER L’OMICIDIO DELLA DONNA DI ORIGINI ALBANESI A CASTELFIORENTINO, VIENE DESCRITTO COME “UN POCO DI BUONO, UN UOMO VIOLENTO. LO SAPEVANO TUTTI” – LEI, 35 ANNI E DUE FIGLI, LO AVEVA MOLLATO UN PAIO DI ANNI FA MA IERI SERA GLI HA CONCESSO UN ULTIMO INCONTRO NEL QUALE LUI, DOPO UNA DISCUSSIONE, LE AVREBBE SPARATO ALCUNI COLPI DI PISTOLA AMMAZZANDOLA…

Estratto dell’articolo di Lorenza Rapini per www.lastampa.it

Il sorriso di Klodiana Vefa è stato spento ieri sera, giovedì 28 settembre, con tre colpi di pistola, sparati contro di lei per strada a Castelfiorentino probabilmente dall’ex marito. I due si erano separati da un paio d’anni, dopo una lunga convivenza, tanti problemi e due figli, che ora hanno 14, la ragazzina, e 17 anni, il ragazzo.

Klodiana aveva 35 anni appena. «Era una grande lavoratrice», la descrivono le amiche. «Sempre con il sorriso sulle labbra», dicono, anche se le cose non erano sempre state facili per lei, soprattutto a causa di quel rapporto con quell’uomo, che la polizia sta cercando senza sosta da ieri sera.

«Un paio di anni fa era riuscita finalmente a separarsi dal marito, un poco di buono. Un uomo violento. Lo sapevamo tutti. Ha avuto coraggio», racconta una donna che la conosce bene. «Lui la sottoponeva ad una forte violenza psicologica: lei, sempre solare e sorridente, cambiava completamente quando era con lui. Quell'uomo faceva davvero paura.

Ma lei non lo aveva mai denunciato, ha sempre cercato di farcela da sola. Ha resistito tanto tempo», aggiunge l'amica. L’epilogo ieri sera: «Non so perché abbia accettato quell'ultimo incontro. Non si dovrebbe mai farlo...», conclude. […]

La donna lavorava come cameriera. Secondo la ricostruzione, si è fermata a lato della strada quando tornava a casa dal turno, per parlare con l'ex marito, che forse le aveva dato un ultimo appuntamento. I due discutono, animatamente. Lei vorrebbe andarsene, lui tira fuori una pistola e spara. Il figlio più grande ha raccontato agli investigatori che in passato madre e padre hanno discusso più volte. Ma lei non ha mai denunciato, nonostante le amiche raccontino la presenza di un clima di violenza in famiglia.

I colpi di pistola che ieri sera l’hanno colpita a Castelfiorentino si sarebbero sentiti dai palazzi vicini e anche da un vicino circolo Arci. Tre esplosioni, secondo alcuni testimoni. Ma sarà fondamentale, per ricostruire quello che è avvenuto, trovare il responsabile, che per gli investigatori è il marito, irrintracciabile, probabilmente fuggito sulla sua auto. […]

