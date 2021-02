L’EX SENATORE SERGIO DE GREGORIO ASSOLTO CON FORMULA PIENA DALL’ACCUSA DI RICICLAGGIO - IL CASO SCOPPIO’ NEL 2004 QUANDO LA GUARDIA DI FINANZA TROVO’ A CASA DI UN CAMORRISTA ALCUNI ASSEGNI FIRMATI E GIRATI DA DE GREGORIO - L’EX ESPONENTE DI “ITALIANI NEL MONDO” HA SEMPRE DICHIARATO CHE QUEGLI ASSEGNI ERANO RELATIVI A UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE MAI PERFEZIONATA…

E’ stato assolto con formula piena, «perché il fatto non sussiste» (hanno sentenziato i giudici), l’ex senatore della Repubblica, Sergio De Gregorio. La sentenza è stata emessa nelle scorse ore dai magistrati della VI Sezione del Tribunale di Napoli. L’episodio è relativo al 2004, e ha spesso innescato attacchi mediatici, ma poi si è risolto in un nulla di fatto.

Le accuse scaturirono dal rinvenimento di alcuni assegni, nel corso di un accesso della guardia di finanza, nell’abitazione di R.C., e per i quali la Dda di Napoli, ipotizzò la sostituzione dei titoli con soldi di illecita provenienza. Sergio De Gregorio, ha sempre dichiarato, invece, che quegli assegni erano relativi ad una compravendita immobiliare che non fu mai perfezionata. «Non è la prima che al mio assistito, ex senatore della Repubblica, sia capitato in passato di pagare prezzi politici e personali per accuse che poi, come in questo caso, si sono rivelate assolutamente prive di ogni fondamento», ha tenuto a sottolineare l’avvocato Carlo Fabozzo, legale difensore di De Gregorio.

