Ellen DeGeneres dice basta. La comica, dopo la chiusura del suo celebre talk show avvenuta nel 2022, ha intrapreso un lungo tour teatrale con uno spettacolo intitolato "Ellen's Last Stand... Up Tour", giocando sulla duplice lettura di "ultima volta" e "ultimo stand up". E in un incontro con i fan avvenuto dopo una data a Santa Rosa, ha di fatto confermato che sarà davvero per lei il passo d'addio. "Questa è l'ultima che mi vedrete, ho finito" ha detto a un fan che le ha chiesto se avesse in programma di tornare al cinema o magari tentare la via di Broadway.

Nessuna possibilità nemmeno che torni a dare la voce alla pesciolina smemorata Dory della saga di Nemo. A domanda diretta di un fan risponde: "Me ne vado, ricordi?".

La DeGeneres ha dovuto chiudere il suo talk show dopo vent'anni dopo che le sono piovute addosso diverse accuse di aver creato un ambiente tossico con i suoi dipendenti.

Accuse pesanti che andavano dal razzismo alle molestie sessuali e all'intimidazione.

[…] "Posso essere esigente, impaziente e dura. Sono una donna forte - ha detto -. Sono molte cose, ma non sono cattiva". Nel suo monologo Ellen ha anche raccontato di come abbia vissuto le accuse che le sono state rivolte. "Ero solita dire: 'Non mi interessa quello che la gente dice di me' - ha spiegato -. Ora mi rendo conto che l'ho detto all'apice della mia popolarità". […]

