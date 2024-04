L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI CARLO – LA CORTE DEL RE “AMBIENTALISTA” AVREBBE ESERCITATO IN PRIVATO PRESSIONI SUL GOVERNO DEL GALLES PER GARANTIRE AL SOVRANO L’IMMUNITÀ DAI REATI RURALI – SECONDO IL “GUARDIAN”, UN FUNZIONARIO DI BUCKINGHAM PALACE AVREBBE TELEFONATO AL PIÙ ALTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ESECUTIVO DI CARDIFF, MICK ANTONIW, PER CHIEDERE DI UTILIZZARE L'IMMUNITÀ GARANTITA AL RE – E MENO MALE CHE CARLO FA L’AMBIENTALISTA: LE SUE TENUTE SONO ESENTATE DA…

(ANSA) - La corte di re Carlo III ha esercitato in privato pressioni sull'esecutivo del Galles per garantire che il sovrano non possa essere perseguito rispetto a eventuali reati rurali riguardanti sue proprietà previsti in una nuova legge introdotta nella nazione del Regno Unito.

E' quanto rivela il quotidiano progressista Guardian, da tempo molto critico nei confronti della serie di privilegi, immunità e poteri di intervento, incluso il veto su alcuni provvedimenti, ancora garantiti ai monarchi britannici sebbene risalgano a secoli fa.

In questo caso, il giornale è venuto a conoscenza di documenti dell'amministrazione gallese in cui si spiega che l'anno scorso un funzionario di Buckingham Palace aveva telefonato al più alto rappresentante legale dell'esecutivo di Cardiff, Mick Antoniw, per chiedere di utilizzare l'immunità garantita al sovrano al fine di evitare ripercussioni sulle tenute reali, una volta entrata in vigore la nuova legge.

Il provvedimento, l'Agriculture (Wales) Act, regolamenta tra l'altro l'accesso ai dati delle aziende agricole, lo smaltimento delle carcasse, la promozione dei prodotti: tutti aspetti rispetto ai quali le proprietà del re risultano esentate, nonostante Carlo sia un grande difensore dell'ambiente e appassionato del mondo rurale.

In passato anche la defunta regina Elisabetta era ricorsa in numerose occasioni a interventi su disegni di legge che la riguardavano direttamente e all'imposizione del potere di veto. I deputati di Westminster avevano tentato nel 2014 di mettere in discussione queste prerogative reali ma senza successo.

