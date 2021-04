L’IMPORTANZA DELL’ISTINTO PATERNO - TRAGEDIA EVITATA IN RUSSIA DOVE UN PADRE DAI RIFLESSI PRONTISSIMI RIESCE A SALVARE SUO FIGLIO DA UNA MACCHINA CHE AVEVA PERSO IL CONTROLLO – L’UOMO E IL FIGLIO ERANO APPENA USCITI DA UN SUPERMERCATO QUANDO UN’AUTO HA PERSO IL CONTROLLO ED E’ FINITA DAL MARCIAPIEDE, A POCHI CENTIMETRI DAL BAMBINO - NON E’ ANCORA NOTO SE QUALCUNO SIA RIMASTO FERITO NELL'INCIDENTE MA NEL FRATTEMPO I DUE SONO RIMASTI ILLESI… - VIDEO

DAGONEWS DA www.dailymail.co.uk

Un filmato ripreso da una telecamera a circuito chiuso riprendo il momento in cui un uomo salva la vita a suo figlio di quattro anni grazie ai suoi riflessi pronti. L'adulto e il bimbo stavano facendo la spesa quando un’auto si è schiantata verso di loro in una strada trafficata di San Pietroburgo, mercoledì 14 aprile.

Nel video si può vedere il bambino mentre esce del negozio di alimentari seguito dal padre. Appena dopo un'auto in retromarcia perdere il controllo mentre cercava di parcheggiare. Per evitare di entrare in collisione con le auto che percorrono la strada, l'autista si gira per guidare sul marciapiede, proprio dove si trovavano il bambino e suo padre.

Per fortuna il padre è visto alzare lo sguardo in direzione del SUV nero pochi istanti prima che li colpisse e i riflessi pronti del padre entrano in azione raccogliendo suo figlio e correndo verso la salvezza con una frazione di secondo a disposizione. Non è noto se qualcuno sia rimasto ferito nell'incidente.