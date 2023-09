L’INCREDIBILE VICENDA “BOOMERANG” DEL SINDACO DI SANTA MARINELLA, PIETRO TIDEI: DENUNCIA IL TITOLARE DEI RISTORANTI “L’ISOLA DEL PESCATORE” E “PINO AL MARE” PER UN PRESUNTO TENTATIVO DI CORRUZIONE – DOPO LA PRIMA INCHIESTA, LA PROCURA HA PIAZZATO ALCUNE TELECAMERE NASCOSTE NELLA SEDE DEL COMUNE, CHE HANNO REGISTRATO TIDEI IMPEGNATO IN UN “MENAGE A TROIS” - IL SINDACO: "UNA VENDETTA POLITICA. SONO FATTI PRIVATI CHE NULLA AVEVANO A CHE FARE CON L'INCHIESTA" L'INCREDIBILE VICENDA TRA CENE OFFERTE, "MAZZETTE" CON TOZZI DI PANE E LATTE D'ASINA: MANCANO SOLO BOMBOLO E TOMAS MILIAN...

1. SANTA MARINELLA, L’INCHIESTA PER CORRUZIONE E IL VIDEO DEL SINDACO PIETRO TIDEI CHE FA SESSO CON DUE DONNE NELLE SALE DEL COMUNE

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha denunciato alla procura della Repubblica di Civitavecchia che nella cittadina marittima in provincia di Roma circolava un video che lo ritraeva mentre consumava un rapporto sessuale con due donne […] in sede di intercettazione video – ambientali nella sala riunioni del primo cittadino.

E nell’ambito di un procedimento penale. La vicenda, raccontata oggi da La Verità, parte da un’altra denuncia. Sempre di Tidei e stavolta nei confronti di un presunto tentativo di corruzione da […]Fabio Quartiere, titolare dei ristoranti “L’isola del pescatore” e “Pino al mare” a Santa Severa ([…]Tidei ha accusato Quartiere di aver tentato di corromperlo per […] aprire un albergo nella sua struttura.

LA STORIA

Ad aprile il procuratore di Civitavecchia Roberto Savelli ha chiuso le indagini preliminari della prima inchiesta. Insieme a lui erano indagati Roberto Angeletti, Fabrizio Fronti e Giuseppe Salomone. Più Andrea Bianchi, la cui posizione è stata archiviata. […]sono consiglieri comunali e impiegati del comune. […]

Ma dopo la prima inchiesta, […] la procura ha fatto piazzare una serie di telecamere nascoste nella sede del comune. La sorpresa è arrivata quando l’indagato Angeletti ha chiesto l’acquisizione degli atti dell’accusa. I magistrati nella risposta hanno inserito anche i filmati realizzati. E tra questi c’era anche quello che mostrava Tidei in un rapporto sessuale con una donna. Ora nel capo d’accusa di Savelli nei confronti di Angeletti si presuppone il reato di minaccia aggravata.

I FILMATI

Secondo l’accusa il consigliere d’opposizione […] dopo aver estratto copia delle intercettazioni e delle registrazioni video […] l’avrebbe fatta circolare tra terze persone prima del 15 settembre 2023. Nel decreto di perquisizione però il sindaco dice che c’è anche un altro video. Ovvero quello in cui fa sesso con due donne. Questo sarebbe stato ripreso nella sala riunioni del Comune. Il pm evidenzia che l’unico indagato ad aver estratto copia delle registrazioni è Angeletti. Ha anche provato a chiedere l’arresto ma il Gip Giuseppe Coniglio ha rigettato l’istanza nei […] sostenendo che mancassero le esigenze cautelari. E trattandosi di fatti di scarsa rilevanza economica.

[…] In più, il Gip ha scritto nella sua ordinanza di non comprendere perché nel registro degli indagati per l’ipotesi di corruzione non ci sia anche Tidei, visto che è lui ad aver firmato gli atti. Nel fascicolo ci sono cene offerte in cambio di atti amministrativi, uno spettacolo pirotecnico mai realizzato, un filone di pane e, appunto, una bottiglia di latte d’asina. In un’intercettazione Tidei chiede al comandante della stazione locale Carmine Ricci (estraneo all’indagine) di prendere tempo nella denuncia di alcuni reati. Dopo la bocciatura di fronte al Gip il pm ha riqualificato l’accusa in corruzione per l’esercizio della funzione.

CHI È PIETRO TIDEI

Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso, ravvisando la presenza di indizi sufficienti a sostegno del reato più tenue. La Cassazione ha però annullato senza rinvio l’ordinanza. Perché i magistrati non avrebbero evidenziato le esigenze cautelari. […]

2. TIDEI, 'I MIEI VIDEO HOT DIFFUSI SONO UNA VENDETTA POLITICA'

(ANSA) - "Si tratta di una vendetta politica. Sono fatti privati che nulla avevano a che fare con l'inchiesta e dei quali non intendo parlare". Così, al Corriere della Sera, il sindaco di Santa Marinella (Roma) Pietro Tidei. L'esponente del Pd aveva denunciato un presunto giro di corruzione che poteva interessare alcuni consiglieri di opposizione. Le microspie installate dagli investigatori in Municipio hanno però ripreso il sindaco durante due appuntamenti amorosi negli uffici. I legali di uno degli indagati hanno richiesto gli atti dell'inchiesta, nei quali erano contenuti i due filmati che hanno iniziato a circolare in città: su questo Tidei ha sporto denuncia.

"Faccio politica da 53 anni e ho una vita specchiata - dice oggi - Non sono disposto ad accettare nessuna intromissione nella mia sfera privata. Io ho denunciato la corruzione, altri si sono vendicati per colpirmi politicamente. Quanto è avvenuto non ha un significato diverso per il fatto di essere stato ripreso. È l'uso che ne è stato fatto che è illecito. Intanto ho denunciato chi ha diffuso" le riprese "commettendo un reato. E chi ha cercato di colpirmi ne pagherà le conseguenze come sta già avvenendo. Poi certo, fa pensare che da oltre un anno di 'girato' siano stati in grado di trovare proprio quei due momenti che mi riguardano. Come se già sapessero cosa e dove cercarli".

Niente di cui rammaricarsi? "Della mia vita privata non parlo, perché il tema è solo questo: una vicenda strettamente personale messa in piazza per altri fini. Sono fatti minimi che qualcuno ha provato a rovesciarmi addosso, questo sì volutamente. E ne dovrà rispondere". (ANSA).