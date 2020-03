L’INDIA CHIUDE PER VIRUS – ANCHE NARENDRA MODI ORDINA LA QUARANTENA TOTALE: 1 MILIARDO E 300 MILIONI DI ABITANTI NON POTRANNO USCIRE DI CASA (CHI CE L’HA) – È IL DIVIETO PIÙ IMPONENTE IMPOSTO FINORA NEL MONDO E PRENDERÀ VIA A MEZZANOTTE – PER ORA CI SONO 469 CASI ATTIVI E 10 DECESSI, MA SI TEME UN’ECATOMBE CONSIDERATE LE CONDIZIONI IGIENICHE DEL PAESE – IN TOTALE SONO 2,5 MILIARDI LE PERSONE COSTRETTE A CASA: UN TERZO DELL'INTERA POPOLAZIONE MONDIALE

Coronavirus, Modi ordina lockdown totale per 21 giorni

prove di lockdown in india 6 il festival delle feci in india 6

(LaPresse/AP) - Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha decretato la quarantena di 21 giorni per gli 1,3 miliardi di abitanti del Paese.

narendra modi

Coronavirus, Modi ordina lockdown totale per 21 giorni-2-

indiani mangiano merda di mucca 2

(LaPresse/AP) - "Per salvare l'India e tutti gli indiani, ci sarà un divieto totale di uscire dalle vostre case", ha detto Modi in un discorso televisivo. Si tratta del divieto più imponente imposto sinora nel mondo e prenderà il via a mezzanotte. Le autorità sanitarie indiane hanno dato notizia di 469 casi attivi di Covid-19, la malattia causata dal virus Sars-CoV-2, e di 10 decessi. I casi confermati sono considerati una sottorappresentazione della reale situazione.



Coronavirus, 2,5 mliardi di persone costrette a casa

(LaPresse) - Una volta che tutta l'India andrà in lockdown alla mezzanotte ora locale, circa 2,5 miliardi di persone in tutto il mondo saranno colpite da un blocco parziale o totale, coprifuoco o alcune restrizioni sui loro movimenti a causa della pandemia di coronavirus, cioè quasi un terzo della popolazione mondiale. Lo calcola la Cnn.

prove di lockdown in india 3 poliziotti indiani ballano per insegnare alla gente a lavarsi le mani 3 poliziotti indiani ballano per insegnare alla gente a lavarsi le mani 1 il festival delle feci in india 1 il festival delle feci in india il bagno nella cacca prove di lockdown in india 8 il festival delle feci in india 4 agli indiani piace la cacca mani in cacca cacca di mucca usata per le costruzioni 2 cacca di mucca usata per le costruzioni indiani mangiano merda di mucca indiani bevono la pipi' della mucca 1 indiani bevono la pipi' della mucca 2 un bel bagno di merda indiani mangiano merda di mucca 1 indiani bevono la pipi' della mucca poliziotti indiani ballano per insegnare alla gente a lavarsi le mani 2 prove di lockdown in india 1 prove di lockdown in india. 7 prove di lockdown in india 5 poliziotti indiani ballano per insegnare alla gente a lavarsi le mani prove di lockdown in india 2 prove di lockdown in india