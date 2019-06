L’INDIA E’ UN GIRARROSTO – NEL NORD DEL PAESE LE TEMPERATURE HANNO SFONDATO IL LIMITE DI 50 GRADI IN ATTESA DEL MONSONE (CHE ARRIVERA’ NON PRIMA DEL 6 GIUGNO) - QUEL RECORD DI 51 GRADI TOCCATO NEL MAGGIO 2016...

Paolo Virtuani per corriere.it

india caldo record

Per la seconda volta in tre giorni, lunedì il termometro ha sfondato il limite di 50 gradi nel nord dell’India. A Churu, ai margini del deserto del Rajasthan, sono stati raggiunti 50,3 °C, sabato erano stati toccati i 50,6 °C, sfiorando il record di 51 gradi raggiunti a Phalodi, sempre in Rajasthan, nel maggio 2016.

Monsone in ritardo

In India le settimane precedenti l’arrivo del monsone estivo, che di solito avviene nelle regioni centrali intorno a metà giugno, sono le più torride dell’anno. Dall’inizio di maggio, specialmente nelle zone settentrionali desertiche al confine con il Pakistan, le temperature arrivano a toccare i 47 gradi, con punte di 50.

india caldo record

Un contadino domenica è morto per un colpo di calore in Rajasthan, riporta l’agenzia Press Trust of India. Le previsioni indicano che l’ondata di temperature da forno dovrebbe proseguire martedì anche nel vicino Stato del Madhya Pradesh. Nella capitale Delhi lunedì si è potuto tirare un po’ il fiato con la temperatura scesa a 40 gradi. Il servizio meteo indiano dice che il monsone ha una settimana di ritardo e arriverà sulla punta meridionale dell’India non prima del 6 giugno.

india caldo record