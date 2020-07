L’INFINITA GUERRA DI HARRY E MEGHAN CONTRO I PAPARAZZI AMERICANI – I DUE AFFARISTI CON LA CORONA HANNO INTENTATO UN’ALTRA CAUSA PER "INTRUSIONI SERIALI" NELLA PRIVACY DEL FIGLIO ARCHIE DI 14 MESI: DRONI ED ELICOTTERI SAREBBERO ENTRATI NELLO SPAZIO AEREO SOPRA LA VILLA DI LOS ANGELES DOVE VIVONO DA MARZO – NON SOLO: VOGLIONO "SCOPRIRE E FERMARE COLORO CHE CERCANO DI TRARRE PROFITTO DA QUESTE AZIONI ILLEGALI" - INSOMMA, BATTONO CASSA...

Da “The Daily Mail”

harry e meghan

Il principe Harry e Meghan Markle hanno intentato l’ennesima causa accusando ignoti paparazzi di aver scattato delle foto "illegali" nella privacy di Archie di 14 mesi nella casa di Los Angeles dove Harry e Meghan vivono da marzo.

La coppia dice che stanno intraprendendo azioni legali per proteggere Archie da una "frenesia affaristica", affermando che i paparazzi avevano fatto volare gli elicotteri sopra la loro casa e avevano fatto dei buchi in una recinzione per scattare foto.

Accusano anche i fotografi di mettere didascalie fuorvianti sulle foto di Archie nel giardino sul retro per suggerire che sono state scattate in un luogo pubblico.

harry meghan e archie nel 2019

"Il duca e la duchessa del Sussex stanno intentando questa causa per proteggere il diritto del loro giovane figlio alla privacy nella loro casa senza intrusioni da parte dei fotografi e per scoprire e fermare coloro che cercano di trarre profitto da queste azioni illegali", ha detto il loro avvocato.

La causa, intentata presso la Corte Suprema dello Stato della California, nella contea di Los Angeles, cita quotidiane "intrusioni seriali" malgrado l’adozione di notevoli misure di privacy presso la villa da 18 milioni di dollari del produttore di Hollywood Tyler Perry nell'esclusivo quartiere di Beverly Ridge, tra cui l'erezione di un grande recinto di rete attorno alla proprietà per proteggersi dai teleobiettivi.

harry, meghan, archie 8

Ma non possono proteggersi dai droni che vengono fatti volare "a soli 20 piedi sopra la casa tre volte al giorno" che hanno avuto l'effetto di "svegliare i vicini e il figlio, giorno dopo giorno".

'Ogni individuo in California è garantito dalla legge il diritto alla privacy nella propria casa. Nessun drone, elicottero o teleobiettivo può portarlo via così ", ha detto l'avvocato della coppia Michael Kump.

a luglio harry e meghan hanno sciolto la loro fondazione reale

All'inizio dell’anno la coppia annunciò di non volere più nulla a che fare con i giornali più famosi del Regno Unito, una mossa criticata dai commentatori reali e dei media. Harry ha sempre incolpato l'intrusione della stampa per la morte di sua madre, la Principessa Diana nel 1997 e l'anno scorso ha affermato che Meghan stava "cadendo vittima delle stesse potenti forze".

meghan markle harry meghan e archie

harry e archie il battesimo di archie 1

