(Adnkronos) - Scontri tra manifestanti di estrema destra e polizia sono scoppiati in diverse città del Regno Unito. Le proteste, a carattere islamofobo e anti-migranti, sono state innescate in parte da fake news circolate sui social media relative alla fede islamica del principale sospettato dell'accoltellamento a morte di tre bambine avvenuto nei giorni scorsi a Southport, nei pressi di Liverpool.

La notizia falsa secondo cui il sospettato, un adolescente di 17 anni la cui famiglia era immigrata dal Ruanda, è musulmano ha portato i manifestanti ad attaccare diverse moschee. Le proteste, alimentate in particolare dalla English Defense League, sono state particolarmente gravi a Sunderland, dove la polizia ha parlato di "gravi livelli di violenza" poiché tre agenti sono stati ricoverati in ospedale e dieci persone sono state arrestate. Manifestazioni si sono tenute anche a Manchester, Stoke-on-Trent e Belfast (Irlanda del Nord), secondo l'associazione britannica contro il razzismo 'Hope Not Hate'. A Liverpool diversi agenti sono rimasti feriti a causa del lancio di sedie e bottiglie

(ANSA-AFP) - Tre agenti di polizia sono stati ricoverati per ferite e otto persone sono state arrestate in seguito agli scontri di Sunderland, nel nordest dell'Inghilterra, scoppiati dopo l'omicidio di tre ragazze all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono le autorità locali. "Nel corso della serata gli agenti si sono confrontati con livelli significativi e gravi di violenza, il che è assolutamente deplorevole", ha detto in una nota la funzionaria della polizia di Northumbria, Helena Barron, aggiungendo che due dei poliziotti ricoverati sono ancora in ospedale.

(AGI/AFP) - Preoccupati per le violenze e le manifestazioni che hanno preso di mira le moschee nel Regno Unito negli ultimi giorni, i leader religiosi musulmani sono in allerta. Dopo l'aggressione con coltello che lunedi' ha causato la morte di tre ragazze a Southport, nel nord-ovest dell'Inghilterra, e voci infondate che indicavano il sospettato come musulmano, alcuni luoghi di culto sono stati presi di mira. da gruppi di manifestanti. Ieri sera a Sunderland si sono sentiti canti islamofobici e si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti davanti a una moschea della citta'.

Martedi' sera, diverse centinaia di persone - secondo la polizia "sostenitori" del movimento di estrema destra English Defence League - si sono scontrate con la polizia e hanno attaccato una moschea a Southport. "La comunita' musulmana e' profondamente preoccupata", ha detto all'AFP Zara Mohammed, segretaria generale del Consiglio musulmano della Gran Bretagna (MCB).

A Londra e in altre citta', la polizia ha annunciato di aver aumentato la presenza attorno alle moschee, mentre il primo ministro Keir Starmer ha promesso una risposta ferma a questi atti di "odio di estrema destra". Giovedi' sera l'MCB ha tenuto un incontro con i leader dei luoghi di culto sulla sicurezza in vista del fine settimana. Uno dei leader presenti ha detto di aver ricevuto telefonate di minacce, altri si chiedono se sia il caso di mantenere le attivita' previste, come corsi per bambini, incontri di donne, ecc.

