14 lug 2021 17:20

L’INNO DEL MASSONE - PERCHÉ CANTIAMO “FRATELLI D’ITALIA”? PERCHÉ I MASSONI SI CHIAMANO FRATELLI ED ERANO MASSONI SIA GOFFREDO MAMELI, L’AUTORE DEL TESTO, SIA MICHELE NOVARO CHE LO MUSICÒ. MAMELI ERA MAZZINIANO, MAZZINI ERA MASSONE, COME GIUSEPPE GARIBALDI, PROTAGONISTI DEL RISORGIMENTO CHE LOTTARONO FINO A MORIRE, COME MAMELI A SOLI 22 ANNI, PER LIBERARE L’ITALIA DALLA MONARCHIA SABAUDA E PER ABBATTERE LO STATO PONTIFICIO