L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE COSI' VICINA, COSI' SPAVENTOSA – GLI ITALIANI HANNO UNA RELAZIONE COMPLICATA CON L’IA: IL 25% DEI LAVORATORI LA UTILIZZA PER SVOLGERE LE PROPRIE MANSIONI, MA IL 65% TEME CHE GLI EFFETTI DELLO SVILUPPO DEI CHATBOT SARANNO DISASTROSI – E L'82,0% RITIENE CHE DEBBANO ESSERE POSTI LIMITI BEN PRECISI ALLE APPLICAZIONI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE…

IA: CENSIS, LA USA UN QUARTO DEI LAVORATORI ITALIANI

(Adnkronos) - Un quarto dei lavoratori italiani utilizza nelle sue diverse forme l'Ia nelle proprie mansioni lavorative: il 27,7% per la stesura di report, il 24,6% per l'invio di messaggi, il 23,3% per la scrittura di e-mail di lavoro, il 18,5% per creare curriculum e lettere di presentazione. Lo rileva una indagine del Censis realizzata nel mese di settembre 2024.

L'Ia viene utilizzata maggiormente dalle generazioni più giovani: il 35,8% nella fascia 18-34 anni per la stesura di report, il 27,8% per scrivere e-mail. I dati raccolti nel 2024 dalla Cassa Forense e dal Censis indicano che il 47,4% degli avvocati considera l'Ia un ottimo strumento per le ricerche legali, ma non in grado di sostituire il professionista.

L'11,3% ne sottolinea l'utilità nella gestione dei grandi volumi di dati. Tuttavia, il 23,7% esprime la preoccupazione che i clienti possano utilizzare direttamente l'Ia senza il supporto di un avvocato, mentre l'8,4% vede rischi occupazionali e di sicurezza informatica legati a furti e manomissioni di dati.

IA: CENSIS, PER 65,5% ITALIANI EFFETTI OCCUPAZIONE DISASTROSI, CHATGPT E SIMILI USATI DA 8,2%

(Adnkronos) - Per il 65,5% degli italiani gli effetti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale sull'occupazione saranno disastrosi a causa della sostituzione degli esseri umani con computer e chatbot.

Il 37,4%, invece, pensa che grazie all'intelligenza artificiale potremo liberarci dai lavori ripetitivi e noiosi, favorendo in questo modo l'esercizio delle attività creative. Il 55,9% si aspetta un miglioramento delle cure mediche.

E' quanto emerge dal rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. I vantaggi derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale riguarderanno proprio la ricerca scientifica (per il 45,4%) e la sanità, sia a livello diagnostico che terapeutico (per il 44,5%).

Ma l'82,0% ritiene che debbano essere posti limiti ben precisi alle applicazioni dell'intelligenza artificiale attraverso un'apposita regolamentazione, solo il 18,0% è contrario. Oggi, rileva il CENSIS, i software generatori di immagini sono usati dall'8,4% degli italiani, i generatori di testi (ChatGpt e simili) dall'8,2%.

SOCIAL: CENSIS, 93% GIOVANI UTILIZZA WHATSAPP E IL 56,5% TIKTOK, IN FLESSIONE FACEBOOK

(Adnkronos) - Tra i giovani (14-29 anni) si registra un consolidamento nelle abitudini di impiego delle piattaforme online. Il 93,0% utilizza WhatsApp, il 79,3% YouTube, il 72,9% Instagram, il 56,5% TikTok. In lieve flessione, oltre a Facebook (passato dal 51,4% di utenti in questa fascia d'età nel 2022 al 50,3%), anche Spotify (dal 51,8% al 49,6%) e X/Twitter (dal 20,1% al 17,2%). Gli utenti di Telegram diminuiscono dal 37,2% del 2022 al 26,3%, quelli di Snapchat dal 23,3% all'11,4%, LinkedIn si attesta al 9,6%. E' quanto emerge dal 58esimo rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese/2024.

