L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI GOOGLE DISTRUGGERÀ I MEDIA? IL MOTORE DI RICERCA HA INTENZIONE DI “RISPONDERE” ALLE DOMANDE DEGLI UTENTI NON PIÙ CON I LINK CHE RIMANDANO AI SITI DI INFORMAZIONE, MA CON UN RIASSUNTO CREATO DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – OVVIAMENTE, COME SOTTOLINEANO GLI EDITORI, LE PAGINE VENGONO CREATE SACCHEGGIANDO GLI ARTICOLI E METTENDO A REPENTAGLIO UN SETTORE GIÀ IN CRISI. FUNZIONERÀ? I CATASTROFISTI POTREBBERO AVER RAGIONE, MA C’È UN DETTAGLIO DA NON TRASCURARE…

All'inizio di quest'anno, Google ha anticipato un cambiamento fondamentale al suo prodotto principale, il motore di ricerca attraverso il quale gran parte del mondo accede al web. Presto, ha affermato la società, Google inizierà a utilizzare l'intelligenza artificiale per "sintetizzare informazioni complesse in formati facili da digerire".

Per Google, è un aggiornamento di funzionalità che combina due dei prodotti dell'azienda: un generatore di testo collegato a un motore di ricerca, in pratica. Gli utenti fanno una domanda e Google cerca di rispondere con brevi "istantanee" in stile articolo.

Per gli editori è scattata una crisi esistenziale. Google sta entrando nei contenuti, automatizzando il lavoro dei suoi partner e alterando radicalmente i termini dell’accordo informale con gli editori: tu crei contenuti; noi inviamo traffico; tutti vendono annunci. Se questa non è una minaccia diretta per il giornalismo, è certamente una minaccia per il business del giornalismo. Google, a quanto pare, è ansioso di tagliare fuori gli editori.

È ancora presto per capire come andrà. La ricerca AI non funzionerà se non piacerà agli utenti. Ma non serve che sia perfetto, o addirittura eccezionale, per alterare radicalmente l'economia online. Una domanda più spinosa è se Google, in possesso di una nuova capacità di infliggere enormi danni agli editori digitali e al Web in generale, deciderà nei prossimi mesi se è nel proprio interesse farlo.

Al momento, Search Generative Experience di Google risponde a una domanda sul tetto del debito con un lungo tentativo di riassumere le notizie. Chi cerca riceve un riepilogo di 272 parole delle notizie con un po' di background. Le citazioni, che sono nascoste dietro un piccolo pulsante nella parte in alto a destra dello schermo, includono una società di consulenza, un think tank e una sfilza di testate giornalistiche, tra cui il New York Times, il Wall Street Journal e la NBC . I risultati della ricerca convenzionale sono ben oltre la parte inferiore dello schermo.

E i dirigenti dei media lanciano l'allarme. «I nostri contenuti vengono saccheggiati per addestrare l’intelligenza artificiale - ha dichiarato il CEO di News Corp. Robert Thomson all'INMA World Congress of News Media la scorsa settimana - Questi sono frammenti di articoli che contengono tutto lo sforzo dei nostri giornalisti, ma progettati in modo che il lettore non visiti mai un sito web di giornalismo, minando così fatalmente il settore».

«A rischio di sopravvalutare le potenziali conseguenze - ha scritto Matt Novak a Forbes - la revisione della ricerca di Google sarà come sganciare una bomba nucleare su un'industria dell'editoria online che sta già lottando per sopravvivere».

Google ha sottolineato che si trattava di una funzionalità sperimentale e che, per ora, sarebbe stata limitata ai tester che hanno aderito. Alcune categorie non attiverebbero i contenuti, ha affermato la società, ad esempio domande mediche sensibili, e ogni risposta può essere controllato, in un certo senso, facendo clic su un pulsante che rivela citazioni collegate per ogni frase. I risultati classici sarebbero ancora presenti, anche se meno visibili.

Tuttavia, il cambiamento rappresenterebbe una rivoluzione in ciò che fa Google, nel modo in cui gli utenti interagiscono con esso e nel modo in cui interagisce con il Web che lo circonda. Per miliardi di persone, Google è l'interfaccia predefinita con il resto del mondo online. È il portale attraverso il quale si accede a tutti gli altri siti. È la scatola. Ora la grande piattaforma decide di competere in modo più aggressivo nel mercato che controlla. E non è un caso che i primi contenuti riguardino spiegazioni, guide e classifiche dei prodotti. Si tratta di contenuti che gli editori producono pensando al traffico di Google.

In questo quadro i profeti di sventura hanno ragione: se Google si impegna a riassumere sempre più contenuti, le aziende che producono quei contenuti si troveranno in un momento ancora peggiore di quello che stanno già attraversando. In più la stragrande maggioranza degli editori è individualmente insignificante per Google e non ha alcun potere collettivo.

Ma la domanda è gli utenti di Google saranno contenti di un articolo di Wikipedia improvvisato da una macchina in cima ai risultati di ricerca? Cambierà il loro rapporto con i link sponsorizzati? Prenderanno sul serio i consigli sui prodotti di un bot di Google? È il dilemma sull’intelligenza artificiale.

Il suo successo dipende da alcuni presupposti: che i riassunti siano buoni o, molto più importante, che le persone pensino che siano buoni e si fidino di loro; che, a lungo termine, che rimangono sufficienti contenuti “da saccheggiare”; che l'ecosistema web che Google sfrutterà non sarà esso stesso invaso da contenuti generati dall'intelligenza artificiale, portando a una spirale mortale di credibilità. Alla fine la verità è che per Google, potrebbe essere meglio avere una rete da sfruttare piuttosto che non averla affatto.