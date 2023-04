L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLA PEDOPORNOGRAFIA – DUE MINORENNI HANNO CONDIVISO SU WHATSAPP FOTO DI CINQUE STUDENTESSE 13ENNI COMPLETAMENTE NUDE. QUELLE IMMAGINI NON SONO MAI STATE SCATTATE, MA ERANO STATE CREATE CON L’APPLICAZIONE “BIKINIOFF”, UN BOT CHE “SPOGLIA” DEI VESTITI I SOGGETTI IMMORTALATI NELLE FOTO. LA PROCURA HA APERTO UN FASCICOLO E INDAGATO I DUE RAGAZZI…

Estratto dell’articolo di Edoardo Izzo per www.lastampa.it

La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo in relazione all'episodio che vede coinvolti almeno 7 minorenni - 5 vittime e 2 indagati - per la condivisione di fotografie di adolescenti completamente nude.

pedopornografia 1

L'episodio […] è avvenuto vicino a Roma. Indagati due 14enni che dovranno rispondere di un'accusa pesantissima: produzione di materiale pedopornografico. Il fenomeno è legato all'utilizzo di un'applicazione che si chiama Bikinioff: si tratta di un bot […] che […] «spoglia» dei vestiti le fotografie. Le cinque studentesse, tutte 13enni, si sono ritrovate completamente nude nelle chat WhatsApp e nessuna di loro aveva mai fatto fotografie di quel tipo. Hanno però riconosciuto gli scatti del loro profilo Instagram.

BIKINIOFF

Ed è proprio per questo che […] si è arrivati a Bikinioff che, lo dice anche il nome, ha il compito di spogliare il corpo delle fotografie che gli iscritti al gruppo inviano. Quelle false riproduzioni hanno fatto il giro della scuola media e sono arrivate, ovviamente, anche sui telefonini delle ragazzine prese di mira. Quattro di loro hanno deciso, dopo avere confidato tutto ai genitori, di denunciare.

La quinta amica, forse per vergogna, non si è ancora presentata alle forze dell'ordine, ma la procura per i minorenni potrebbe presto convocarla. […] L'indagine è solo all'inizio e potrebbe allargarsi: non è escluso, infatti, che l'applicazione sia stata utilizzata anche da altri compagni di classe e che ci siano altre vittime.

pedopornografia 3 BIKINIOFF pedopornografia 2 pedopornografia