Guido Olimpio per corriere.it

Un’operazione prevedibile, ma difficile da prevenire. Un’azione suicida tra i civili radunati davanti ad uno degli ingressi dello scalo di Kabul. Esattamente come aveva avvertito nelle scorse ore l’intelligence sulla minaccia delle cellule dell’Isis-Khorasan che avrebbe già rivendicato il gesto.

Un’assunzione di responsabilità ritenuta credibile. Sono dunque i militanti del Califfo i principali sospettati – anche se non gli unici – per la strage. I terroristi hanno scelto un target facile. Perché è facile mimetizzarsi, nascondere un ordigno in un borsone o sotto un abito, persino sfruttare la presenza di minori per cogliere di sorpresa i controlli. . Uno degli attacchi più gravi della fazione ha preso di mira proprio nella capitale delle studentesse. Stragi coordinate dall’attuale leader Shahab al Mujair, ex qaedista passato nel campo rivale e nominato al vertice nell’aprile 2020.

Negli scenari a non possiamo neppure escludere il ricorso a missili anti-aerei portatili, arma piuttosto temuta, tanto è vero che alcuni velivoli usano artifizi luminosi nella fase di decollo proprio per confonderli. Agli ordini di al Mujair circa 1.500-2.000 uomini. Tra questi mujaheddin locali, volontari pachistani, talebani scontenti, estremisti sunniti di fazioni minori. Visto i numeri ridotti Isis-K ha puntato molto sui gesti terroristici (presi di mira spesso gli sciiti), su attacchi a prigioni, sulle classiche azioni a «spaccare». Ha il suo letto caldo nella regione di Nangahar. In passato ha subito raid duri da parte degli Stati Uniti: cinque alti esponenti sono stati eliminati, alcune posizioni sono state devastate da una super bomba. Al solito, si è immerso ed ha resistito.

Un esperto, Charles Lister, ha rilevato come i seguaci del Califfato dalla metà d’agosto abbiano assunto un profilo basso limitandosi ad insultare i talebani, bollati come traditori in quanto sono venuti a patti con l’America. Ora potrebbero aver rotto la pausa innescando le cariche esplosive all’aeroporto. Tutto fluido. Per giorni i talebani hanno mostrato di garantire un controllo sul territorio. «Grazie a Dio abbiamo un partner per la sicurezza a Kabul», ha dichiarato un alto funzionario statunitense al Washington Post. Un modo per sottolineare che la collaborazione con il nemico aveva funzionato. Ma con dei limiti e a tempo.

L’azione devastante a Kabul è una sfida al nuovo regime, dimostra che l’Isis può agilmente superare le difese. Chi per anni ha usato il terrore come arma ora deve fronteggiarlo. Il Califfato muove in cerca di consensi tra chi non è disposto ad alcuna tregua e lo fa uccidendo. Una campagna alla quale potrebbero unirsi fazioni minori e gli scontenti tra gli «studenti del Corano». Alcuni esperti hanno messo in guardia sul sistema di sicurezza adottato dai mullah nella capitale, affidato a milizie diverse e con origini diverse. Una mancanza di omogeneità che può favorire gli attacchi.

Da corriere.it

C’è stata una prima esplosione all’aeroporto di Kabul in Afghanistan, presso il gate nell’area dell’hotel Baron, causata da un kamikaze che si è fatto saltare per aria, a cui è seguita un seconda esplosione.

Questa è la prima ricostruzione dei fatti offerta da fonti ufficiali statunitensi e ripresa da Reuters. La notizia è stata confermata al Corriere dalla Farnesina.

Le immagini che arrivano da Kabul mostrano civili feriti, coperti di sangue, mentre vengono trasportati su alcune carriole. Secondo quanto riporta il corrispondente da Kabul del New York Times Fahim Abed, i morti sono almeno 40, i feriti 120, la maggior parte in gravi condizioni. L'aeroporto è stato chiuso e alle ore 20 di Kabul (le 17:30 in Italia). Non è stato scongiurato il pericolo di un nuovo attacco: rimane lo stato di allerta per possibili nuovi attentati. Isis-Khorasan ha rivendicato l'attentato , secondo quanto dicono i media locali.

Tra i feriti ci sono anche alcuni soldati americani, circa 15. Una fonte statunitense ha anche parlato di «almeno uno dei militari Usa ferito gravemente».

«Ci sono molti morti vicino a me e il canale è diventato color sangue»: a raccontarlo una ragazza afghana che si trovava allo scalo internazionale di Kabul al momento dell'attentato e si è messa in contatto con la Ong Cospe di Firenze. La donna, che fa parte del gruppo di afghani che Cospe segue per aiutarli a scappare dal Paese, è rimasta fuori dal gate dopo l'esplosione e ha detto di aver assistito alla morte di tre persone.

I militari italiani si sono ritirati e si trovano al riparo nei bunker. Non c’è nessun italiano coinvolto nell’esplosione nei pressi dello scalo, secondo quanto riferito da fonti dalla Difesa.

Il portavoce del Pentagono ha confermato su Twitter che l’attentato ha causato un numero imprecisato di vittime: «Possiamo anche confermare almeno un’altra esplosione nei pressi o vicino al Baron Hotel, a breve distanza da Abbey Gate».

Fonti Usa hanno successivamente confermato che l'attacco nei pressi dell'aeroporto di Kabul è stato causato da due kamikaze e da uomini armati.

Le persone all'interno dell'aeroporto di Kabul sono state avvertite inoltre di un possibile attacco con razzi contro la struttura: i militari hanno chiesto alle persone presenti di mettersi al riparo. Lo ha riferito una fonte presente nell'aeroporto alla corrispondente della Bbc Nafiseh Kohnavard.

«La nostra priorità rimane quella di evacuare il maggior numero di persone in sicurezza il più rapidamente possibile» dal Paese, scrive su Twitter il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, commentando gli attacchi a Kabul.

È arrivata anche una dichiarazione del portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, tradotta e diffusa da una giornalista di Kabul, in cui si legge che gli americani erano stati informati di un possibile attacco dell’Isis all’aeroporto di Kabul: «I talebani, impegnati con la comunità internazionale, non permetteranno ai terroristi di usare l’Afghanistan come base per le loro operazioni. I talebani hanno avvertito le truppe americane di possibili gruppi terroristici come l’Isis». Il portavoce ha poi condannato «fermamente» l'attacco all'aeroporto, dicendo che è avvenuto in un'area controllata dalle forze Usa.

Nel frattempo a Kabul i talebani stanno chiedendo agli abitanti di tornare a casa, parlando attraverso altoparlanti pubblici. Lo segnala con un tweet il corrispondente di Russia Today nella capitale afghana, che parla anche del rumore incessante delle ambulanze. Secondo quanto riferito dal reporter, in tutta la città sarebbe fuori uso la linea Internet.

Nell’ospedale di Emergency sono arrivati più di 60 feriti, scrive l’ong su Twitter, mentre sei vittime erano già morte all’arrivo nella struttura.

