15 lug 2022 19:39

L’ITALIA CHIUDE I RUBINETTI (DELL’ACQUA, NON DEL GAS) – LA SINDACA DI VITERBO LIMITA L’UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CAUSA DELLA STRAORDINARIA SICCITA’ CHE NON SEMBRA VOLER SPARIRE – FINO AL 30 NOVEMBRE NEL COMUNE DEL LAZIO NON SI POTRA' USARE PER ORTI, PISCINE E PER LAVARE L'AUTOMOBILE – PER I TRASGRESSORI È PREVISTA UNA SANZIONE CHE VA DA UN MINIMO DI 25 EURO A UN MASSIMO DI...