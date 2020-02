L’ITALIA NELL’INCUBO CORONAVIRUS - 59 CONTAGIATI (SIAMO PRIMI IN EUROPA, SUPERATI ANCHE GLI USA), PRIMI CASI A TORINO E MILANO, PARLA MATTARELLA - IL MINISTERO DELLA SALUTE: QUARANTENA DI 14 GIORNI PER CHI HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON CASI CONFERMATI - CONTE: "ALLO STUDIO NUOVI PROVVEDIMENTI". A MILANO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA VALUTA DI CHIUDERE I SUOI UFFICI AL PUBBLICO

In attesa delle nuove misure del governo sull'epidemia di coronavirus, oggi dopo il consiglio dei ministri straordinario delle 18.30, arrivano sulla situazione le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Confido che senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace risposta a tutela della salute dei nostri concittadini", si legge in una nota.

"Desidero esprimere riconoscenza ai medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del coronavirus". E ancora: "Sono vicino a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti di comprensibile ansia. Rivolgo un pensiero alle due vittime ed esprimo solidarietà ai loro familiari".

Dopo i primi contagi al Nord Italia, un'ordinanza del ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale odierna e immediatamente in vigore obbliga le "Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19".

Il documento stabilisce inoltre l'obbligo "a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente. Acquisita la comunicazione, l'Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente".

Il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in accordo con il governatore, Massimiliano Fedriga, ha decretato lo stato di emergenza per la regione fino al 31 luglio prossimo per "fronteggiare il rischio sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi".

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto sapere sui social che potrebbero esserci nuove misure del governo a breve. "Dopo la riunione di ieri sera, incollegamento con i governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia, al Comitato operativo della Protezione civile ci sarà un aggiornamento sull'emergenza Coronavirus per valutare nuove misure straordinarie. Il mio pensiero e il cordoglio di tutto il Governo ora vanno alle due vittime e alle loro famiglie. Siamo al lavoro senza sosta per reagire con la massima compattezza a questa emergenza. Seguiranno aggiornamenti al termine della riunione di questa mattina".

Le decisioni di regioni e comuni

Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus, ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i rettori dei vari atenei della regione: "Abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima settimana", ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perché le iniziative devono essere uniformi in tutto il Paese.

Se a Milano la Procura della Repubblica valuta di chiudere i suoi uffici al pubblico, a Piacenza a provincia le scuole, così come gli impianti sportivi pubblici e privati, resteranno chiusi fino a martedì 25 febbraio compreso. L'invito delle autorità è quello di evitare i luoghi molto affollati. Sono queste le decisioni, valide per tutto il Piacentino, che arrivano dal primo incontro della giornata del Comitato allargato di Piacenza per affrontare i problemi legati al Coronavirus, convocato dal prefetto Maurizio Falco. Si tratta di provvedimenti a solo titolo "esclusivamente precauzionale".

In Campania il presidente della Regione Vincenzo De Luca, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, ha invitato i dirigenti delle scuole a sospendere l'organizzazione delle gite scolastiche per motivi precauzionali. La Campania, insieme alle altre Regioni, è in diretto contatto con la Protezione Civile Nazionale ed il Governo.

Il consiglio di amministrazione di Mido, la più importante manifestazione nel settore degli occhiali a livello mondiale in programma dal 29 febbraio al 2 marzo a Milano, ha deciso di posticipare l'edizione del 2020 tra fine maggio e la prima metà di giugno a causa della crisi causata dall'emergenza del coronavirus.

La Federazione Italiana Pallacanestro, considerata la situazione sanitaria in alcune zone della Regione Veneto, ha deciso di sospendere tutte le gare gestite dal Comitato Regionale Veneto e dagli uffici gare distaccati provinciali, dalla data odierna fino a mercoledì 26 febbraio. La Federbasket ha precisato che sono da considerarsi sospese anche tutte le manifestazioni organizzate dalla Fip Veneto, quali concentramenti 3x3 e Giornate Azzurre.

