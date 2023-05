31 mag 2023 08:00

L’ITALIANA ORNELLA SAIU È STATA UCCISA CON UN COLPO DI PISTOLA IN UN BAR A PLAYA DEL CARMEN, IN MESSICO – LA 40ENNE STAVA LAVORANDO NEL LOCALE QUANDO È ENTRATO UN UOMO ARMATO, CHE L’HA FREDDATA COLPENDOLA ALLA TESTA PER POI FUGGIRE IN MOTOCICLETTA – SECONDO LE PRIME INDAGINI, IL KILLER ERA UN EX DIPENDENTE DEL BAR – L’IPOTESI DI UN DELITTO PASSIONALE – È CACCIA ALL'UOMO