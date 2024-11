C’È UNA MAPPA IN OGNI COSA – STEFANO BARTEZZAGHI IN LODE DELLE MAPPE, CHE SIANO CONCETTUALI, ELETTORALI O GEOGRAFICHE: “COM’È IL MONDO POSSIAMO SAPERLO SOLTANTO DA COME CI APPARE, DI VOLTA IN VOLTA, IN RELAZIONE AL PUNTO DI VISTA CHE ADOTTIAMO. PERCIÒ LA DIFFERENZA TRA ‘MAPPARE’ E ‘M’APPARE’ È CURIOSAMENTE MINIMA NON SOLO SUL PIANO DELL’ESPRESSIONE MA ALTRETTANTO SUL PIANO DEL CONTENUTO” – LA BELLISSIMA MAPPA “WORLD OF RIVERS” DEL NATIONAL GEOGRAPHIC, CHE SEGNA SOLTANTO I FIUMI…

Estratto dell’articolo di Stefano Bartezzaghi per “la Repubblica”

https://www.repubblica.it/cultura/2024/11/11/news/stefano_bartezzaghi_una_mappa_e_per_sempre-423611352/

World of Rivers del National Geographic - la mappa che segna soltanto i fiumi

Esiste al mondo un premio per la mappa più bella dell’anno e qualche anno fa fu assegnato alla mappa World of Rivers del National Geographic. Una mappa effettivamente stupenda, e anche impressionante: segna soltanto i fiumi ed è perciò perfettamente bianca in corrispondenza dei deserti.

Chissà cosa ne avrebbe pensato l’artista Alighiero Boetti che, oltre a produrre le sue celebri mappe e bandiere in arazzo, assieme ad Anne Marie Sauzeau aveva composto in un libro l’arduo catalogo dei fiumi più lunghi del mondo (i relativi materiali, fra mille altri, sino a febbraio si ammirano alla mostra Cabinet de curiosités, alla Tornabuoni di Roma).

mappa alighiero boetti

Da quanto ne ha poi raccontato Sauzeau, stabilire l’esatta lunghezza di un fiume non è affare da poco, per ragioni geologiche e geometriche. Ci sono fiumi che spariscono e ricompaiono chilometri dopo, fiumi che si immettono in un lago e ne fuoriescono: come considerare il loro corso intermedio? E come misurare le anse? […]

Questi sono soltanto alcuni dei moltissimi motivi per cui allestire mappe è un grattacapo. Com’è il mondo possiamo saperlo soltanto da come ci appare, di volta in volta, in relazione al punto di vista che adottiamo. Perciò la differenza tra “mappare” e “m’appare” è curiosamente minima non solo sul piano dell’espressione ma altrettanto sul piano del contenuto.

stefano bartezzaghi

In realtà il nome della mappa è un sinonimo di drappo, panno ed è passato alla rappresentazione topografica perché in origine questa veniva eseguita su tela. […]

[…] Come dei territori anche di ogni altra cosa la nostra esperienza ci fa conoscere singoli punti, che magari non sappiamo neppure ben connettere fra di loro. Di certe città conosciamo soltanto il cartello che ne segnala l’uscita su un’autostrada: fin là sapremmo arrivarci, ma per raggiungere un albergo, un museo, un’abitazione in cui non siamo mai stati dobbiamo servirci di una mappa.

galleria delle carte geografiche musei vaticani 1

La mappa è dunque il dispositivo che traccia le relazioni tra i punti, consentendoci della realtà una visione non più meramente puntuale ma articolata e a due o più dimensioni: vale per la conoscenza dei luoghi ma vale anche per la conoscenza di qualcos’altro, o per la conoscenza in sé.

Come nello spazio anche tra i concetti ci sentiamo orientati o disorientati, seguiamo o no il filo d’Arianna del ragionamento nei labirinti del sapere, e l’esperienza di “perdersi in un passaggio” è comune agli escursionisti e agli studiosi.

È per questo che oltre alle mappe geografiche abbiamo mappe concettuali […]

galleria delle carte geografiche musei vaticani 5

Oppure: la società. Come conosciamo la società in cui viviamo? Ci guardiamo attorno e ci facciamo delle impressioni fatalmente generiche, “pochi giovani”, “poche carrozzine”, “molte carrozzelle e deambulatori”. Con gli strumenti della statistica gli studi demografici individuano i punti salienti per scandagliare una realtà tanto composita e disegnare mappe sulla composizione della popolazione.

Nelle occasioni elettorali, il dato bruto per cui un certo partito ha aumentato i voti e un altro li ha persi viene scorporato per zone sino ai singoli seggi e produce un sapere non certo ma assai probabile dei flussi che hanno causato aumenti e diminuzioni: la forma che prende questo sapere per essere trasmesso (testo, elenco, diagramma) ha il nome di mappa anche quando a una mappa geografica non somiglia affatto. È pur sempre un modo per rappresentare singoli nuclei di conoscenza assieme alle relazioni che li legano.

google maps

Nella scuola di una volta la materia più detestata era la geografia eppure il libro di testo più amato era l’atlante geografico, le cui forme e i cui colori ispirarono una poesia a Primo Levi ( Il primo Atlante: «[...] Angariata Ungheria, bolo bruniccio di gulasch. / Italia buffo stivale dal tacco spropositato, [...] /Germania terra turchina di germi e di germogli [...]»).

Il fatto è che le mappe geografiche […] sprigionano tutte un fascino fatale e ineluttabile. Se il visitatore dei Musei Vaticani non sapesse che lo stanno aspettando le Stanze di Raffaello e la Cappella Sistina potrebbe indugiare per intere ore nella spettacolosa Galleria delle carte geografiche.

MAPPA URSS LIBRO DI GEOGRAFIA

Non sarà solo per la bellezza ornamentale degli affreschi, ma anche per il genere duplice dei loro soggetti: i territori urbani organizzati dalla civiltà umana e il loro dominio consentito allo sguardo dalla sapienza del cartografo. Ci atteniamo alle mappe perché sappiamo che Levi aveva ragione quando chiudeva la sua poesia con i versi: «Nessuna delle terre scritte nel tuo destino / Ti parlerà il linguaggio di quel tuo primo Atlante».

alighiero boetti mappa su fondo rosa GOOGLE MAPS GOOGLE MAPS la grande mappa di boetti geografia europa vista dal vaticano Alighiero Boetti Mappa 1989-91 orrori di google maps mappa alighiero boetti orrori di google maps Alighiero Boetti Mappa 1989-91 - 4