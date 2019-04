11 apr 2019 12:49

E’ MO' SO' CAZZI PER ASSANGE - IL FONDATORE DI WIKILEAKS E’ STATO ARRESTATO A LONDRA NELL'AMBASCIATA DELL'ECUADOR, IN CUI ERA RIFUGIATO DA ANNI - IL GOVERNO DI QUITO HA REVOCATO L’ASILO AL GIORNALISTA AUSTRALIANO - IL MINISTRO DELL'INTERNO BRITANNICO, SAJID JAVID: “È SOTTO CUSTODIA DELLA POLIZIA PER AFFRONTARE DEBITAMENTE LA GIUSTIZIA DEL REGNO UNITO” - VIDEO! ASSANGE PORTATO VIA DI FORZA DALL'AMBASCIATA