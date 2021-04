C’È ANCORA QUALCUNO CHE DUBITA CHE I CANI SIANO I MIGLIORI AMICI DELL’UOMO? FATEGLI LEGGERE L’INCREDIBILE STORIA DI HALEY MOORE E DEL CANE CHE LE HA SALVATO LA VITA – LA DONNA STAVA PASSEGGIANDO CON IL SUO “CLOVER” A OTTAWA, IN CANADA, QUANDO SI È ACCASCIATA IMPROVVISAMENTE A TERRA – IL CANE SI È MESSO IN MEZZO ALLA STRADA FINO A CHE UN FURGONE SI È RALLENTATO E… – VIDEO

clover, il cane che ha salvato la sua padrona in canada

Da www.leggo.it

La padrona si sente male così il cane ha fermato una macchina in strada per cercare di salvarle la vita. La scena, ripresa da alcune telecamere di sicurezza, e poi diffusa dai media, ha fatto il giro del mondo mostrando la grande devozione di un cagnolino per la sua padrona.

ottawa, il cane salva la padrona

Haley Moore stava portando a spasso il suo Clover, nel quartiere di Stittsville di Ottawa, in Canada, quando improvvisamente si è sentita male e si è accasciata a terra. Il suo fido amico a 4 zampe ha subito capito che qualcosa non andava e coraggiosamente si è messo in mezzo alla strada cercando di attirare l'attenzione e di far in modo che una delle auto che transitavano si fermasse e aiutasse la sua amata padrona.

haley moore con il suo cane, clover

Nelle immagini si vede il furgone rallentare e fermarsi. Per tutto il tempo il cane ha controllato cosa stesse accadendo vegliando la sua padrona e assicurandosi che qualcuno si prendesse cura di lei. La donna è stata poi portata in ospedale in ambulanza. Ora sta bene, ma alla stampa locale ha tenuto a ringraziare il suo cane che le ha salvato la vita.

