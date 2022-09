C’È UN BEL CLIMA IN ITALIA: UNA MACCHINISTA DELLA COTRAL, L’AZIENDA DI TRASPORTI DEL LAZIO, È STATA PICCHIATA DAI PENDOLARI, INCAZZATI PER LO SCIOPERO DEI TRENI – I MACCHINISTI STAVANO INCROCIANDO LE BRACCIA PER L’ABOLIZIONE DELLA PAUSA CAFFÈ, E HANNO FATTO SALTARE IL 62% DELLE CORSE DELLA ROMA-VITERBO E DELLA ROMA-LIDO – L’AZIENDA: “NON RISULTANO AGGRESSIONI, MA SOLO UN TENTATIVO DI ENTRARE NELLA CABINA…”

Da www.repubblica.it

ROMA VITERBO

Una macchinista del Cotral, che stava conducendo un treno in manovra, lungo la ferrovia Roma Viterbo, è stata picchiata ieri sera a piazzale Flaminio. Ad intervenire in sua difesa è stato il capotreno. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale. A denunciarlo è la Faisa Cisal.

"Quanto successo ieri sera a piazzale Flaminio - scrive il sindacato - è nient'altro che il frutto dell'odio che Cotral sta scatenando contro i lavoratori per coprire i propri grossolani errori. Lavoratori che stanno solo subendo la riorganizzazione pittoresca, unilaterale e presuntuosa attuata dal management di Cotral. Non tolleriamo più questo modo di fare dell'Azienda che decide senza alcun confronto, a dispetto delle regole, a ogni costo, producendo solo danno ai lavoratori, ai cittadini e all'utenza".

TRENO ROMA

Nell'occhio del ciclone il nuovo accordo sindacale che impone ai conducenti della Roma- Viterbo e della Roma- Lido di guidare per 50 minuti in più a turno. Senza pause. Un'intesa che ha generato una sorta di sciopero bianco dei lavoratori che d hanno fatto saltare il 62 per cento delle corse, causando la rabbia dei passeggeri"

"Alla collega aggredita - prosegue in sindacato - va la nostra piena solidarietà e vicinanza, siamo a sua disposizione. Alle Istituzioni, invece, ci rivolgiamo per chiedere di fermare questo scempio che Cotral Spa sta mettendo in atto da giorni. Che si ripristini il rispetto del regolamento ferroviario".

"Non risulta alcuna aggressione fisica ai danni di una macchinista della linea Roma - Viterbo, ma un tentativo di entrare nella cabina di guida da parte di un utente che peraltro è fallito". Lo precisa il Cotral per il quale, dalle relazioni di servizio, la dipendente ha richiesto l'intervento del 118 che l'ha visitata sul posto senza riscontrare la necessità di trasportarla in ospedale.

roma VITERBO TRENO

"A prescindere dai fatti, l'azienda afferma di condannare "ovviamente qualsiasi forma di violenza, anche solo verbale nei confronti del proprio personale. Al tempo stesso corre l'obbligo di condannare tutti i tentativi di strumentalizzazione e tutte le proteste al di fuori delle regole che contribuiscono ad alzare i livelli di tensione, impedendo il regolare svolgimento del servizio. L'auspicio è che la legittima rappresentazione delle istanze dei lavoratori rientri all'interno della corretta dialettica sindacale".

SCIOPERO TRENI ROMA VITERBO