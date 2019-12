C’È UN MERCATO CHE NON VA MAI IN CRISI: QUELLO PER CANI E GATTI – IL GIRO D’AFFARI NEL 2019 SFONDERÀ LA QUOTA RECORD DEI 75 MILIARDI DI DOLLARI, E IN VISTA DEL NATALE ARRIVANO I CONSIGLI PER I REGALI DA FARE AL VOSTRO AMICO A QUATTRO ZAMPE - TRA I PIÙ GETTONATI CI SONO “IFETCH”, APPARECCHIO CHE LANCIA PALLINE DA TENNIS, E “FURBO DOG CAMERA” CHE… – VIDEO

Arturo Zampaglione per “la Repubblica - Affari & Finanza”

ifetch 8

Tra i regali più gettonati per il Natale degli americani c' è iFetch, l' apparecchio interattivo che lancia palline da tennis a distanza variabile e che permette al cane di giocare da solo, senza affaticare il padrone. Poi c' è Furbo Dog Camera, che avverte il padrone, mandandogli delle immagini sullo smartphone, quando il cagnolino abbaia per qualsiasi motivo. Costa 150 dollari su Amazon e permette anche agli utenti di creare un profilo ad hoc per i loro "pet", cioè gli animali domestici, in modo da personalizzare l' offerta di prodotti.

furbo dog camera 4

Da qualche anno negli Stati Uniti la "pet industry" è in pieno boom. Secondo l' Appa, l' associazione del settore, nel 2018 ha fatturato 72,5 miliardi di dollari e nel 2019 si accinge a superare i 75,3 miliardi. Ormai Wall Street lo considera un comparto su cui scommettere in momenti di incertezza, come rischia di essere il 2020. Ed esistono già strumenti finanziari ad hoc, come Pawz (ProShares Pet Care), un Etf che segue l' andamento delle società del comparto, facilitando il compito di chi vuole investire sugli animali domestici.

ifetch

Gli americani hanno sempre avuto un rapporto stretto con gli animali domestici, simboleggiato dalla frequente presenza, alla Casa Bianca, di cagnolini presidenziali. Ma negli ultimi anni il fenomeno si è accentuato grazie al nuovo trend che i sociologi chiamano "umanizzazione dei pet" e ha come protagonista la generazione dei Millennials. "Molti per motivi professionali ritardano il momento del matrimonio e della famiglia spiega David Westenberg, analista della Guggenheim Securities - un cagnolino assolve, sempre più spesso, alle esigenze psicologiche di un figlio". Il risultato è un numero crescente di "pet" nelle case degli americani e un fatturato del settore in rapida espansione.

boris johnson bacia il suo cane dilyn mentre va a votare 1

cappottino per il cane 6

Ormai si contano 63,4 milioni di nuclei familiari in cui c' è almeno un cane, 42,7 milioni almeno un gatto, 11,5 milioni un pesciolino d' acqua dolce, 5,7 milioni un uccellino e cifre più ridotte, ma sempre superiori al milione, per cavalli, rettili. La maggiore è per il cibo, che secondo l' Appa assorbe 30,3 miliardi, seguito da medicine e articoli vari (16 miliardi), costi del veterinario (18 miliardi). E sui giocattoli gli americani spendono 31 dollari all' anno per ogni gatto e 48 dollari per ogni cane.

