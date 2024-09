C’È UN NUOVO CASO WILLY MONTEIRO - A BOLOGNA UN 16ENNE DI ORIGINI SENEGALESI, FALLOU SERIN SALL, È STATO AMMAZZATO A COLTELLATE PER DIFENDERE UN AMICO - ANCHE IL KILLER È UN MINORENNE, ORA ACCUSATO DELL'OMICIDIO DEL 16ENNE E DEL TENTATO OMICIDIO DELL'AMICO DALLA VITTIMA - LO SCAZZO È NATO SUI SOCIAL, DOVE DUE GRUPPI DI PISCHELLI SI INSULTAVANO. QUANDO SI SONO INCONTRATI NEL PARCO DEL VELODROMO, DOPO QUALCHE INSULTO, IL GIOVANE KILLER HA FERITO A MORTE FALLOU SERIN SALL E...

Estratto dell’articolo di Sara Fanti per “Il Messaggero”

fallou serin sall 2

Una coltellata alla pancia e una al collo. Due fendenti secchi in una manciata di minuti. Così ha perso la vita Fallou Serin Sall, il 16enne bolognese, padre senegalese e madre italiana, colpevole solo di aver difeso un amico, vittima già in passato di provocazioni e minacce. […]

Un epilogo tragico quello della rissa avvenuta nella serata di mercoledì, poco dopo le 22, a Bologna, nei pressi dell'ospedale Maggiore e maturata tra comitive di ragazzi che non andavano d'accordo e che sui social e dal vivo si prendevano di mira. Tanto che in passato anche la famiglia dell'aggressore aveva presentato una denuncia per episodi di violenza fisica e psicologica di cui il figlio si era sentito vittima.

fallou serin sall

L'indagato, un coetaneo italiano, difeso dall'avvocato Simone Vincenzo Ferraioli, dovrà rispondere di omicidio, tentato omicidio (per le ferite procurate al bengalese 16enne difeso da Fallou, ndr) e del porto della lama usata per l'aggressione: oggi alle 10.30 davanti al Gip del tribunale per i Minorenni è fissata l'udienza di convalida del fermo. Episodio che ricorda il coraggio di Willy Monteiro Duarte, il giovane italiano di origine capoverdiana che il 6 settembre 2020 venne ucciso in un pestaggio, anche lui era intervenuto per difendere un amico.

Erano da poco passate le 22 di mercoledì nella tranquilla e residenziale via Piave, prima periferia del bolognese dove però ora prende corpo la pista del bullismo e del rancore covato da tempo, fino all'esplosione della violenza cieca. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Bologna Fallou era con gli amici nel parco del Velodromo. […]

fallou serin sall 1

A un certo punto, agli amici di Fallou si sarebbe avvicinato un coetaneo, con cui c'erano vecchi attriti. Qualche offesa tra il gruppo di amici di Fallou e l'indagato sui social, occhiatacce quando ci si incontra in strada. Sono bastate due parole fuori posto per scatenare la tragedia. Il 16enne indagato avrebbe iniziato a discutere con un amico bengalese della vittima e quando l'atmosfera si è scaldata Fallou non ci ha pensato un secondo a difendere l'amico.

Il giovanissimo ha estratto il coltello e sfogato tutta la sua rabbia sui due. Poi è fuggito a casa, poco distante. A chiamare Polizia e 118 sono stati i residenti che hanno sentito i giovani litigare, correre e, poi, le urla strazianti degli amici di Sall: «È morto. Non si muove più». Fallou era a terra, privo di sensi. Portato in ospedale, è morto pochi minuti dopo. Fatali i fendenti al collo e alla base del petto.

mao sall con il figlio fallou

L'amico bengalese, raggiunto dalla lama del 16enne a collo e schiena, è stato medicato e dimesso. Le volanti della Polizia, intervenute con i colleghi della Scientifica, hanno subito sentito i testimoni e ci hanno messo pochi minuti a risalire all'identità dell'aggressore, raggiunto a casa, interrogato dal pubblico ministero nella notte e poi portato al carcere minorile. […]