L’OFFENSIVA RUSSA È TOTALE: LE SIRENE SUONANO IN ALMENO 19 DELLE 24 REGIONI DELL’UCRAINA - A KIEV È STATO BOMBARDATO UN CONDOMINIO DI 9 PIANI, A MARIUPOL I CIVILI RACCONTANO SCENE DISPERATE: I BOMBARDAMENTI SONO INCESSANTI, MANCA ACQUA, ELETTRICITÀ E CIBO - LO STAFF DELLA CENTRALE NUCLEARE DI CHERNOBYL HA SOSPESO LA MANUTENZIONE " A CAUSA DELLA STANCHEZZA FISICA E PSICOLOGICA” - LE FORZE RUSSE INTANTO PREPARANO UN ATTACCO A ODESSA VIA MARE - VIDEO

volodymyr zelensky

UCRAINA: MEDIA KIEV, SIRENE SUONANO IN ALMENO 19 REGIONI

(ANSA) - Le sirene d'allarme suonano in almeno 19 delle 24 regioni dell'Ucraina. Lo riporta il Kyiv Independent.

UCRAINA:RUSSI L'HANNO ISOLATA DA SCAMBI MARITTIMI INTERNAZIONALI

(ANSA) - Le forze navali russe hanno "effettivamente isolato l'Ucraina dal commercio marittimo internazionale". Lo afferma il ministero della Difesa britannico, secondo quanto riportato dal Guardian.

volodymyr zelensky visita un ospedale a kiev 2

UCRAINA: STAFF ESAUSTO, SOSPESA MANUTENZIONE A CHERNOBYL

(ANSA) - Lo staff della centrale nucleare di Chernobyl ha sospeso le riparazioni e la manutenzione delle apparecchiature relative alla sicurezza, "in parte a causa della stanchezza fisica e psicologica". Lo hanno riferito le autorità dell'Ucraina all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). (ANSA).

UCRAINA: KIEV, RUSSIA PIANIFICA ATTACCO A ODESSA VIA MARE

bombardamenti russi a kvitneve

(ANSA) - L'Ucraina si sta preparando a un'invasione navale di Odessa. Secondo quanto riporta il New York Post citando il segretario del Consiglio nazionale per la Sicurezza e la difesa di Kiev, Oleksiy Danilov, le forze russe hanno pianificato l'attacco nei giorni scorsi ma sono state costrette a rimandarlo a causa delle cattive condizioni climatiche che hanno costretto al loro flotta a tornare a Sebastopoli, in Crimea.

UCRAINA: 'A MARIUPOL ABITANTI SOTTO BOMBARDAMENTI NO-STOP'

(ANSA) - I civili che cercano di scappare da Mariupol nel sud dell'Ucraina raccontano di scene disperate nella città in cui le forze russe hanno intensificato l'assedio.

missili russi su yavoriv

Lo riferisce la Bbc che ha raccolto le testimonianze dei cittadini. Padre Pavel Komashevsky, un prete, ha raccontato che nelle zone residenziali gli abitanti vengono bombardati senza sosta notte e giorno, con il rombo dei jet sulle loro teste e le esplosioni di missili Grad.

volodymyr zelensky

L'uomo ha spiegato anche che manca l'elettricità e che cibo e acqua stanno per finire e che gli abitanti hanno iniziato a saccheggiare negozi e farmacia. Padre Pavel ha detto di aver provato ad andarsene giorni fa, ma i tentativi di evacuare attraverso un corridoio umanitario sono stati abbandonati per i bombardamenti russi.

UCRAINA: BOMBARDATO L'AEROPORTO ANTONOV A KIEV

(ANSA) - L'aeroporto Antononv, nel nord di Kiev, è stato colpito dai bombardamenti russi. Lo riferisce la Bbc citando le autorità cittadine. Antonov, noto anche come Hostomel, è il più importante aeroporto internazionale cargo dell'Ucraina, usato anche come base militare. Sui social media circolano dei video non verificati che mostrano una grossa nube di fumo che si alza dall'aeroporto.

palazzo distrutto a kharkiv

UCRAINA: CONDOMINIO DI 9 PIANI BOMBARDATO A KIEV, 2 MORTI. ALLE 9.30 RIPRENDONO I NEGOZIATI

Un condominio di 9 piani a Kiev, nel distretto di Oblon (zona nord-ovest), è stato colpito stamattina dai bombardamenti russi e nelle operazioni di soccorso sono state trovate 2 persone morte, mentre 3 feriti sono stati portati all'ospedale. Lo riporta il Kyiv Independent citando il Servizio statale di emergenza.

guerra in ucraina

Altre 15 persone sono state salvate dall'incendio e 63 sono state evacuate mentre si provvedeva a spegnere le fiamme. Le delegazioni ucraina e russa riprendono i negoziati questa mattina in video conferenza alle 10.30 ora di Kiev (le 9.30 in Italia). Lo riporta il Kyiv Independent citando un membro della delegazione e leader del partito del presidente Zelensky in Parlamento sul canale telegram del consigliere del ministro dell'interno Anton Gerashchenko.

Le sirene hanno suonato ancora una volta nella gran parte dell'Ucraina: in almeno 19 delle 24 province del Paese la nottata è stata ancora di paura sotto il fuoco dell'artiglieria russa.

soccorsi tra le macerie di kharkiv

kharkiv

Volodymyr Zelensky esorta la popolazione a resistere: "vinceremo", dice in uno dei suoi video serali.

Con toni duri il presidente ucraino mette poi in guardia la Nato: senza una no-fly zone "è solo questione di tempo" prima che un missile russo cada nel territorio dell'Alleanza. Zelensky chiede da tempo un faccia a faccia con Putin, ma la sua richiesta finora non è stata accolta dal Cremlino.

Nelle prossime ore è atteso a Roma il vertice Usa-Cina fra il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Jack Sullivan e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang Jiechi.

soldato ucraino a kiev

Un incontro che arriva mentre filtrano indiscrezioni sulla richiesta della Russia di assistenza militare, inclusi droni, ed economica alla Cina. Per Sullivan e Jiechi è il primo incontro dallo scorso ottobre, il primo faccia a faccia quindi da quando è iniziata la guerra. La Cina non ha mai condannato l'attacco di Mosca ma si è astenuta, anziché votare 'no', sulla risoluzione dell'Onu contro la Russia. Solo alcuni giorni fa il presidente cinese Xi Jinping ha però usato per la prima volta il termine 'guerra', tanto sgradito al suo alleato Vladimir Putin.

soccorsi tra le macerie di kharkiv

In vista dell'incontro romano e per fare il punto sulle varie iniziative in campo, Joe Biden ha sentito nelle ultime ore il presidente francese Emmanuel Macron. I due leader, riferisce l'Eliseo, si sono accordati per rafforzare le sanzioni contro la Russia. A chiedere a Biden di fare di più per l'Ucraina è da una parte Zelensky e dall'altra un coro bipartisan che si è alzato dal Congresso americano. La richiesta è quella di fornire più armi e jet da combattimento a Kiev in modo che - sostengono parlamentari e senatori Usa - possa difendersi meglio dalla Russia.

