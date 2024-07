L’OMBRA PIU’ GRANDE SULL’ATTENTATO A TRUMP: THOMAS CROOKS ERA STATO AVVISTATO MOLTI MINUTI PRIMA DI INIZIARE A SPARARE - UNO SPETTATORE, BEN MACER, DIRÀ ALLA CBS DI AVER VISTO L’ATTENTATORE “MUOVERSI DI TETTO IN TETTO”, DI ESSERE ANDATO A RIFERIRLO A UN AGENTE, MA CHE QUANDO È TORNATO AL SUO POSTO SONO INIZIATI AD ARRIVARE I PROIETTILI - LA BBC HA INTERVISTATO UN ALTRO SPETTATORE, GREG SMITH, CHE HA RACCONTATO DI AVERE VISTO CROOKS SUL TETTO E DI AVERLO FATTO PRESENTE AGLI AGENTI DI POLIZIA UN MINUTO PRIMA DEGLI SPARI: “MI CHIEDEVO PERCHÉ TRUMP CONTINUASSE A PARLARE, PERCHÉ NON LO AVESSERO ANCORA CONDOTTO GIÙ DAL PALCO E MESSO IN SALVO”

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

[…] Ore 18:10 Trump si gira verso destra e inizia a descrivere un grafico che mostra le statistiche sull’immigrazione.

Ore 18:11 Mentre sta dicendo: «Questo grafico è di un paio di mesi fa, se volete davvero vedere qualcosa di triste, guardate che cosa è successo…», si sente il primo colpo, poi il secondo. Trump si è girato verso destra appena in tempo per far sì che il proiettile lo sfiori anziché colpirlo alla testa. Si interrompe nel mezzo della frase e si tocca l’orecchio. Si abbassa rapidamente sotto il podio. «Giù! Giù! Giù! Giù!», grida un agente dei servizi segreti. Gli spettatori urlano e cercano rifugio.

Ore 18:12 Tre agenti si lanciano su Trump. In un filmato si vede che, pochi istanti dopo che l’ex presidente è stato colpito, un cecchino posizionato su un tetto dietro di lui spara in direzione dell’attentatore, che si trova sul tetto di un edificio basso a circa 120 metri di distanza. Come è stato possibile? Uno spettatore, Ben Macer, dirà alla Cbs di aver visto l’attentatore «muoversi di tetto in tetto», di essere andato a riferirlo a un agente, ma che quando è tornato al suo posto sono iniziati ad arrivare i proiettili. Non è l’unico tra i presenti a riferire ai media di avere visto Crooks prima che sparasse.

«Il tiratore è a terra» dice un agente sul palco. «Up!» (su), «le scale sono libere».

Trump si solleva con gli agenti che formano un cerchio intorno a lui. Ha due righe di sangue sul volto, confluiscono sulla bocca. Il sangue gli è colato sul volto dall’orecchio destro ferito. Ha i capelli scompigliati, ha perso il cappello e le scarpe.

Alcuni dei sostenitori di Trump alle sue spalle paiono scioccati, altri filmano con i telefonini.

Ore 18:13 Gli agenti sorreggono e scortano Trump giù per le scale del palco, mentre continua a mostrare il pugno alzato. «Aspettate, aspettate», dice Trump. «Lasciate che prenda le scarpe, le mie scarpe».

Un agente: «Siamo qui, signore. Siamo qui».

Trump: «Lasciate che prenda le scarpe».

Gli agenti: «La sua testa sanguina», «Signore, dobbiamo andare...». Non è chiaro se sia riuscito a recuperarle. Una foto mostrerà una scarpa abbandonata sul palcoscenico.

Si raddrizza: «Aspettate, aspettate».

Solleva il pugno in aria. «Fight! Fight! Fight!» grida. La folla ruggisce intorno a lui: «U.S.A.! U.S.A.! U.S.A.!».

Ore 18:14 Il suv nero nel quale Trump è stato scortato dagli agenti lascia il comizio. […]

LO SCOOP DEL REPORTER NON VEDENTE

Dal “Corriere della Sera”

Gary O’Donoghue è il corrispondente della Bbc che ha intervistato un testimone chiave tra il pubblico del comizio: Greg Smith ha raccontato di avere visto lo sparatore sul tetto e di averlo fatto presente agli agenti di polizia un minuto prima degli spari: «Mi chiedevo perché Trump continuasse a parlare, perché non lo avessero ancora condotto giù dal palco e messo in salvo».

O’Donoghue ha mandato il suo primo report dal luogo della sparatoria sdraiato sull’erba: il giornalista è non vedente dall’età di otto anni ed è uno dei veterani della Bbc , il corrispondente politico in capo della tv britannica negli Stati Uniti. Cinquantacinque anni, sposato con una figlia, figlio di una insegnante di ballo e di un tassista, O’Donoghue è nato con una malformazione agli occhi poi degenerata in cecità assoluta. Dal 2014 lavora negli Stati Uniti. Sabato la troupe della Bbc era piazzata a poche centinaia di metri da dove l’attentatore ha sparato alcuni colpi contro Trump.

