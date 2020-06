L’ONDA LUNGA DELLA PROTESTA – LA MANIFESTAZIONE PER GEORGE FLOYD DI LOS ANGELES RIPRESA DA UN DRONE DAL FOTOGRAFO RON KUROKAWA: 50MILA PERSONE CHE HANNO SFILATO PACIFICAMENTE PER CHIEDERE GIUSTIZIA PER GLI AFROAMERICANI UCCISI DALLA POLIZIA – LE IMMAGINI UTILIZZATE DAL RAPPER YG PER IL SUO VIDEO MUSICALE “FUCK THE POLICE” - VIDEO

DAGONEWS

le proteste di los angeles per george floyd 2

Le straordinarie immagini della manifestazione per George Floyd di Los Angeles diventano lo sfondo potente della nuova canzone "Fuck the Police" del rapper YG. Il video dal drone realizzato dal fotografo Ron Kurokawa e ripreso dall’artista Garcelle Beauvais mostra un vero e proprio fiume di persone in strada: in 50mila hanno sfilato in maniera pacifica chiedendo giustizia per Floyd, Breonna Taylor e tante altre persone di colore uccise dalla polizia.

jamie foxx

Alla manifestazione erano presenti anche delle star che si sono mischiate alla folla: avvistate Jamie Foxx, J Lo, A-Rod, Machine Gun Kelly, Vanessa Hudgens, Mod Sun, Margaret Qualley, Kaia Gerber, Michael Rappaport, Madeline Petsch, Karreuche Tran, Irlanda Baldwin e Marlon Wayans.

