È L’ORA DEL BOLLETTINO – NELLE ULTIME 24 ORE I NUOVI POSITIVI SONO 1.587, MA I TAMPONI SONO 83.428, 19.795 IN MENO RISPETTO A IERI – I MORTI SONO 15: DIMINUISCONO I PAZIENTI RICOVERATI CON SINTOMI, MA AUMENTANO GLI ACCESSI IN TERAPIA INTENSIVA

Da "www.corriere.it"

tampone

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 298.156 persone (+1.587 rispetto a ieri, +0,5%; ieri +1.638) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.707 sono decedute (+15; ieri +24) e sono state dimesse 218.351 (+635, +0,3%; ieri +909). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 44.098 (+937, +2,2%; ieri +704); il conto sale a 298.156 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia. Nel bollettino odierno mancano i dati dell’Abruzzo non ha la possibilità di elaborare i nuovi casi e li aggiornerà il 21 settembre.

I tamponi sono stati 83.428(19.795 in meno rispetto a ieri che erano stati 103.223).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.365 (-15, -0,6%; ieri -7), di cui 222 in terapia intensiva (+7, +3,3%; ieri +7).

bollettino tampone

Questa è la mappa del contagio in Italia. Qui i bollettini dei giorni scorsi.

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Laddove non è indicata la percentuale di aumento, il dato è inferiore allo 0,1%.

Lombardia 104.758 (+211, +0,2%; ieri +243)

Piemonte 34.339 (+98, +0,3%; ieri +74)

Emilia-Romagna 34.340 (+115, +0,3%; ieri +133)

Veneto 25.782 (+173, +0,7%; ieri +186)

Marche 7.734 (+31, +0,4%; ieri +24)

Liguria 12.492 (+85, +0,7%; ieri +78)

tampone

Campania 10.260 (+171, +1,7%; ieri +149)

Toscana 13.812 (+147, +1,1%; ieri +143)

Sicilia 5.962 (+116**, +2%; ieri +98)

Lazio 14.344 (+165, +1,2%; ieri +197)

Friuli-Venezia Giulia 4.377 (+32, +0,7%; ieri +33)

Abruzzo 4.137* (dato non aggiornato dal 18 settembre)

Puglia 6.994 (+50, +0,7%; ieri +108)

Umbria 2.216 (+24, +1,1%; ieri +32)

Bolzano 3.301 (+20, +0,6%; ieri +26)

Calabria 1.832 (+22, +1,2%; ieri +25)

Sardegna 3.239 (+72, +2,3%; ieri +59)

Valle d’Aosta 1.279 (+3, +0,2%; ieri nessun nuovo caso)

Trento 5.734 (+45, +0,8%; ieri +22)

Molise 587 (+1, +0,2%; ieri +5)

Basilicata 637 (+6, +0,9%; ieri +3)

TAMPONE CORONAVIRUS

*La Regione Abruzzo comunica che non sarà possibile elaborare i dati COVID per i giorni 19 e 20 settembre. Per questi giorni verrano riportati gli stessi valori del 18 settembre; l’aggiornamento avverrà il 21 settembre.

**La Regione Sicilia comunica che dei nuovi 116 soggetti positivi al tampone,66 sono ospiti della comunità “Biagio Conte” di Palermo.