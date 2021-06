È L’ORA DEL BOLLETTINO - OGGI 907 I NUOVI CASI E 36 MORTI (IERI ERANO 26) – I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 79.524, OLTRE 50MILA IN MENO RISPETTO AL GIORNO PRECEDENTE - IL TASSO DI POSITIVITÀ RISALE ALL’1.1% - IN TOTALE, LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO 42,3 MILIONI, CON 14,1 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (26,06% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)

Sono 907 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +1.390). Sale così ad almeno 4.245.779 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 36 (ieri sono stati +26), per un totale di 127.038 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.960.951 e 3.394 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +7.616). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 157.790, pari a -2.523* rispetto a ieri (-2.096 il giorno prima).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 79.524, ovvero 54.6162 in meno rispetto a ieri quando erano stati 134.136. Mentre il tasso di positività è 1,1% (l’approssimazione di 1,14%); ieri era 1%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Siamo sotto quota mille, come all’inizio di settembre 2020 (vedi +978 casi il primo di settembre), quando ancora non era partita la seconda ondata (e la curva era in salita e non in discesa, come in questo momento). Oggi la curva tocca sempre il punto minimo della sua altalena per effetto di un minor numero di tamponi (il più basso numero di test della settimana, ossia quelli processati la domenica). Dal confronto con lo scorso lunedì (7 giugno) — lo stesso giorno della settimana —, quando sono stati registrati +1.273 casi con un tasso di positività dell’1,5% si vede che lo scenario continua a migliorare: infatti, ci sono meno nuove infezioni del 7 giugno con una percentuale più bassa.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 42,3 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 14,1 milioni (26,06% della popolazione over 12). Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

